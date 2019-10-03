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Что нельзя делать людям с больной печенью 

Рамблер 42 минуты назад
За здоровьем печени следует тщательно следить, ведь именно она защищает организм от действия вредных токсинов и фильтрует кровь.
Разумеется, если вы уже запустили состояние печени, то стоит еще серьезнее задуматься о том, как не навредить ее работе.
В первую очередь, следует максимально сократить употребление алкоголя. Особенно это касается пива и слабоалкогольных ликеров. Пить спиртное на голодный желудок и, тем более, в больших количествах категорически нельзя.
"Не рекомендуется смешивать разные виды алкоголя, это очень плохо сказывается на состоянии печени. Дело в том, что она расщепляет этиловый спирт и нейтрализует действие токсических компонентов, которые попадают в организм вместе с ним. Чем больше человек употребляет этанола, тем больше образуется токсический недоокисленных веществ, хуже она выполняет свои задачи и тяжелее будет ваше самочувствие завтра", — объяснил кандидат медицинских наук Анатолий Печенка.
Причем, чтобы «убить» здоровье печени, не нужно систематически и много пить. Достаточно и нескольких масштабных застолий.
"Для того чтобы заполучить серьезное заболевание печени, иногда хватает и нескольких мощных застолий, а для отравления алкоголем и одного будет вполне достаточно. Печень не сразу начнет болеть, погибают гепатоциты (клетки печени) преимущественно молча. Именно поэтому забывать о состоянии органа, который называют вторым сердцем, не стоит даже во время отдыха", — пояснил специалист.
Еще несколько табу для больной печени — ненатуральные специи, майонез, покупные кетчупы, соусы, копчености, колбасы, шпроты.
Кроме того, нездоровую печень «добьют» жирные блюда, консервированные продукты, газировка и пакетированные соки.
Эксперты также запрещают людям с проблемной печенью переедать и перепивать, тем самым нагружая и без того уставший орган.
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