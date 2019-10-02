Раскрыта опасность витаминов для здоровья человека

Врач раскрыла опасность витаминов для здоровья еловека

Потребление витаминов и минералов способно навредить здоровью человека. Так, из-за некоторых добавок может увеличиться риск таких боезней, как Альцгеймер или Паркинсон, а также риск развития новообразований.

Эксперты отмечают, что гиперавитаминоз или нехватка витаминов должны диагностироваться не самим пациентом, а врачом, который и пропишет соответствующие препараты.

Медики предупреждают, что некоторые витамины поступают в продажу, не проходя необходимые исследования по безопасности и эффективности. А многие россияне зря занимаются самолечением, как только узнают, что их анализы разнятся с нормой.

"Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ…", — рассказала СМИ терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

Эта проблема, по мнению специалистов становится малоуправляемой, потому как люди просто бесконтрольно принимают таблетки и "ждут чуда".