Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы неожиданные негативные последствия занятий спортом 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Названы негативные последствия занятий спортом
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам ученых, занятия спортом полезны для мозга. Так, физкультура способна замедлять процессы старения и стимулировать память.
Однако недавние исследования показали совсем другой результат. Физкультура, по заявлению специалистов, снижает мозговую активность.
Эксперты провели эксперимент с участием 37 спортсменов. Некоторые тренировались в обычном режиме, а другие увеличили спортивную нагрузку почти в половину. Так, спортсмены, которые тренировались больше обычного, стали импульсивными. Также ученые пришли к выводу, что и физические, и интеллектуальные нагрузки утомляют мозг.
Спасет ли вас маска от гриппа
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца Врачи перечислили продукты, которые мешают похудеть Врачи перечислили продукты, которые мешают похудеть В России могут ограничить рекламу сладкого В России могут ограничить рекламу сладкого
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена загадочная смертельная эпидемия
Объяснена загадочная смертельная эпидемия
Раскрыта опасность витаминов для здоровья человека
Раскрыта опасность витаминов для здоровья человека1
Медики назвали первые признаки рака печени
Медики назвали первые признаки рака печени
Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца
Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца
Врачи приняли опасное заболевание за аллергию
Врачи приняли опасное заболевание за аллергию
Видео
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
02:27
Онкологи центра Блохина заявили о массовом уходе
Новости
Стали известны самые здоровые регионы России
00:46
Стали известны самые здоровые регионы России
ЗОЖ
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
03:24
Кто виноват в конфликте в онкоцентре Блохина
Новости
Избавит ли липосакция от диабета
03:15
Избавит ли липосакция от диабета
Наука ЗОЖ
Спасает ли от гриппа маска
01:26
Спасает ли от гриппа маска
Болезни и лекарства ЗОЖ
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
02:18
Пожилым людям посоветовали заниматься сексом
ЗОЖ
Чем опасен пониженный уровень холестерина
07:56
Чем опасен пониженный уровень холестерина
ЗОЖ Наука
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
В чем секрет здорового сердца
01:33
В чем секрет здорового сердца
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение