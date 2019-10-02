Названы негативные последствия занятий спортом

Названы неожиданные негативные последствия занятий спортом

По словам ученых, занятия спортом полезны для мозга. Так, физкультура способна замедлять процессы старения и стимулировать память.

Однако недавние исследования показали совсем другой результат. Физкультура, по заявлению специалистов, снижает мозговую активность.

Эксперты провели эксперимент с участием 37 спортсменов. Некоторые тренировались в обычном режиме, а другие увеличили спортивную нагрузку почти в половину. Так, спортсмены, которые тренировались больше обычного, стали импульсивными. Также ученые пришли к выводу, что и физические, и интеллектуальные нагрузки утомляют мозг.