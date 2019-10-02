Кардиолог дала советы для защиты от болезней сердца

Кардиолог рассказала, как защитить сердце от заболеваний.

По ее словам, для начала необходимо бросить курить. Сигареты, как рассказывает медик, усиливают коагуляцию крови. Сгустки крови могут закрывать сосуды и провоцировать сердечные приступы.

Врач советует правильно питаться. Так, жирная пища должна занимать не более 30 процентов от ежедневного рациона.

Также необходимо есть клетчатку, так как она задерживает усвоение быстрых углеводов, что позволяет избежать чрезмерного уровня сахара в крови и высокого уровня инсулина.

Эксперт утверждает, что клетчатка защищает от диабета, который провоцирует заболевания сердца.

Врач советует употреблять как можно меньше соли. Соль удерживает в организме жидкость. Эта жидкость, как отметила Гольке, сужает сосуды.

Специалист рекомендует заниматься спортом. По словам врача, даже час быстрой ходьбы снизит риск сердечных заболеваний на 15%. Об этом передает «МедикФорум».