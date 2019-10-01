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Опровергнута связь рака с мясом 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Опровергнута связь рака с мясом
Фото: Andreas Franke / Globallookpress.com
Международная группа исследователей утверждает, что вывод о канцерогенности красного и обработанного мяса основан на недостаточных доказательствах. Об этом сообщает Metro.
Ученые проанализировали результаты 12 рандомизированных контролируемых испытаний, в которых приняли участие около 54 тысяч человек. Они не нашли статистически значимой корреляции между потреблением мяса и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или рака. В то же время полученные данные соответствуют результатам предыдущих исследований, показывающих вред мяса, хотя специалисты считают, что он незначителен.
Однако другие эксперты не согласны с новыми выводами. Джиота Митроу (Giota Mitrou) из Всемирного фонда исследований рака (WCRF) считает, что подобная интерпретация может поставить под угрозу здоровье людей. WCRF и ряд других организаций, включая Международное агентство по изучению рака ООН, призывают ограничить употребление красного мяса до трех порций в неделю и отказаться от переработанного мяса.
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
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ЗОЖ , ООН
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