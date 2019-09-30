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Чем опасен пониженный уровень холестерина 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, чем опасен пониженный уровень холестерина. Это вещество необходимо организму для функционирования мозга и выработки гормонов, но в последние десятилетия его начали активно обвинять в ухудшении здоровья человека. Высокий уровень холестерина признали опасным, так что теперь люди постоянно следят за этим показателем. Но некоторые всерьёз перегибают палку и снижают уровень холестерина до чрезмерно низких значений. А это, как выясняется, тоже чревато негативными последствиями.
ЗОЖ , Видео , Наука
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