Чем опасен пониженный уровень холестерина

Смотрите видео и узнайте, чем опасен пониженный уровень холестерина. Это вещество необходимо организму для функционирования мозга и выработки гормонов, но в последние десятилетия его начали активно обвинять в ухудшении здоровья человека. Высокий уровень холестерина признали опасным, так что теперь люди постоянно следят за этим показателем. Но некоторые всерьёз перегибают палку и снижают уровень холестерина до чрезмерно низких значений. А это, как выясняется, тоже чревато негативными последствиями.