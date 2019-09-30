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Чем полезна куркума и как ее принимать 

SM News 3 часа назад
Чем полезна куркума и как ее принимать
Фото: SM News
Куркуму часто называют "золотой специей" из-за ее ярко желтого цвета. Ее используют как пищевую добавку и как лекарство. Давайте разбираться, за что так ценят куркуму в Восточных странах.

Чем полезна куркума?

Основной компонент куркумы — куркумин. Природный антиоксидант и мощное противовоспалительное средство.
Использование этой приправы в разумных дозах помогает заживлению акне, так как налаживаются пищеварительные процессы. Куркумин помогает ускорить метаболизм и снизить вес, кроме этого нейтрализует свободные радикалы и повышает иммунитет.

Как правильно употреблять куркуму?

1. Добавлять в напитки, например, в кефир. Предварительно разведите пол грамма специи в горячей воде.
2. Можно использовать как маску для волос — 1 чайную ложку смешайте с оливковом или кокосовым маслом и нанесите на волосы. Повторяйте эту процедуру 1 раз неделю.
3. В период простуды можно сделать лечебный чай. Одну чайную ложку куркумы смешайте с теплой водой, добавьте мед и лимон.
Два сочетания, которые усиливают полезные свойства куркумы
1. Куркума и черный перец: пиперин ускоряет усвоение куркумина в две тысячи раз!
2. Куркума и жиры: куркумин лучше растворяется в жирах — употребляйте его с оливковым маслом.
Не рекомендуется употреблять с зеленым чаем, красным виноградом, клюквой и с другими продуктами, содержащими кверцетин. Этот фермент нейтрализует полезное действие "золотой специи".
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