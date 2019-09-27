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Почему после 35 лет необходимо следить за давлением 

Мир24 + ещё 9 3 часа назад
Почему после 35 лет нужно следить за давлением
Фото: Мир24
После 35 лет каждый человек должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови. В том случае, если показатели превышают норму, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сообщил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
«Как только человек пришел к 35 годам, он должен знать и свой вес, и свое давление, и свой холестерин, и свою глюкозу», — цитирует специалиста РИА «Новости».
Также следует измерять и окружность талии. Если она больше 85 сантиметров у женщин и 95 сантиметров у мужчин, то возрастает риск развития болезней сердца, указал врач.
По словам Беленкова, в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место: по этой причине происходят около 48% смертей.
Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в России отмечается Всемирный день сердца.
Ранее американские ученые установили, что больные зубы зачастую приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
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Комментарии
ЗОЖ , Юрий Беленков , РАН , РИА Новости
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