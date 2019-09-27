Еда, от которой зависит продолжительность жизни

Зарубежные исследовали изучили рацион долгожителей, проживающих в разных странах. На основе него они составили список продуктов, которые влияют на продолжительность нашей жизни.

По их версии, важнее всего, чтобы в продуктах присутствовало большое количество антиоксидантов. Они будут эффективно противостоять свободным радикалам и не позволят им вызвать гибель клеток.

В первую очередь, это обязательное употребление зеленого чая. Это второй по популярности напиток в мире после воды. Он содержит много антиоксидантов, нейтрализует вредные жиры, нормализует уровень инсулина в крови. Зеленый чай положительно влияет на кишечник и улучшает микрофлору.

Также полезны финики — они содержат целых 23 аминокислоты! А еще регулируют уровень глюкозы в крови, снижают риск развития раковых заболеваний и улучшают пищеварительную систему. В них также содержится большое количество полезных минералов: медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций и фтор. Очень часто врачи рекомендуют употреблять финики при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Облепиха — еще один обязательный продукт в рационе долгожителей. Эта осенняя ягода содержит серотонин, который важен для нормальной деятельности нервов. Бета-ситостерин дает антисклеротическое действие, а отвар из ягод облепихи часто прописывают для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Черника, в первую очередь, полезна для здоровья глаз: она улучшает глазное кровообращение и снижает усталость глаз, а еще ускоряет обновление сетчатки. Пектины, которые содержатся в чернике, очищают кишечник от шлаков и солей металлов.