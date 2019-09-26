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Как капуста влияет на мужское здоровье 

Аргументы Недели 4 часа назад
Как капуста влияет на мужское здоровье
Фото: Аргументы Недели
Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.
Также у многих сортов капусты в составе есть фолиевая кислота и калий, что усиливает активность сперматозоидов. Если употреблять капусту каждый день, то это станет хорошей профилактической мерой появления рака простаты. Капуста брокколи помогает уменьшить вероятность появления онкологических болезней предстательной железы на 45%, пишет портал "Дни24".
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