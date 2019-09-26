Как стать донором крови

Многие ошибочно думают, что для того, чтобы стать донором, нужно приложить огромное количество усилий и потратить много времени. На деле все намного проще — рассказываем почему.

Донором крови может стать абсолютно любой здоровый человек, достигший 18-ти летнего возраста и весящий больше 50 кг. Женщинам разрешено сдавать кровь донором в случае отсутствия беременности.

Для того, чтобы стать донором, найдите ближайший к вам центр крови (самая популярная служба с адресами — yadonor.ru). Как правило, у каждого центра есть свой сайт, где можно пройти онлайн-тест: он позволит вам на начальном этаже определить, есть ли у вас какие-либо противопоказания к процедуре.

Если их нет, записывайте адрес, часы и дни работы и отправляйтесь в ближайшее отделение. По прибытии в пункт вы зарегистрируетесь, заполните анкету, сдадите быстрый анализ крови из пальца (очень важно знать ваш гемоглобин и другие показатели крови) и пройдете небольшое исследование у врача (скорее всего, он просто померяет вам давление, послушает вас и посмотрит горло).

Вас также спросят, чем вы завтракали и принимали ли в течение последних 48 часов алкоголь или лекарства. Приходить сдавать кровь на голодный желудок нельзя — съешьте овсянку на воде. Жирные и молочные продукты перед процедурой донорства запрещены.

Если все показатели будут в норме, вам разрешат пройти дальше — выпить чай с печеньем, а затем — на станцию сдачи крови. Сама процедура занимает до 15 минут, доза отданной крови — 450 мл. Важный факт: такое количество может помочь сразу трем людям. Ее, как правило, переливают пациентам с гемофилией и онкобольным.

Процесс сдачи максимально стерильный: заразиться чем-либо, cдавая кровь, невозможно. Кроме того, взятую кровь сразу же отправляют в лабораторию и проверяют на различные инфекции. В случае их обнаружения донор в обязательном порядке информируется, а его кровь становится непригодной к использованию.

Донорство считается безвозмездным, но после процедуры вам выделяют до 1 000 рублей — как компенсация на обед. Также вы получаете два дня отпуска — в день сдачи и еще один, приплюсованный к вашему официальному.

Восстановление после процедуры, в целом, занимает около дня: если в течение дня будете пить много жидкости, уже завтра будете чувствовать себя прекрасно. Сдача крови полезна и для самого донора: она стимулирует процессы самообновления в организме и становится прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. А прекрасная возможность спасти жизнь человека не может не радовать!