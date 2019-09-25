Эксперты назвали признаки повышенного холестерина

Повышенный уровень холестерина в организме может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Однако на проблему далеко не всегда указывают какие-то яркие симптомы. Тем не менее существуют некоторые признаки, при появлении которых человек должен насторожиться, пишет «МедикФорум».

Холестерин — это органическое жироподобное вещество, которое вырабатывается самим организмом, а также поступает в него с пищей. Различают «хороший» холестерин (липопротеины высокой плотности, ЛПВП) и «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности, ЛПНП). Для здоровья опасен второй. Именно его повышение делает человека склонным к атеросклерозу.

Повышенный холестерин в крови чаще всего связан с генетикой, а также с неправильным питанием (употребление в большом количестве продуктов с высоким содержанием трансжиров), курением и отсутствием двигательной активности. Влияют на уровень холестерина такие факторы, как хронические заболевания, возраст и пол.

Медики среди признаков, которые указывают на очень высокий уровень холестерина, называют боль в груди, стенокардию, а также боль, возникающую при ходьбе. Точную картину даст только анализ крови.

Лучшим способом контроля холестерина в организме специалисты называют правильное питание и здоровые привычки. Ученые рекомендуют употреблять в пищу рыбу, богатую омега-3, свести к минимуму количество сахара в своем рационе и ограничить потребление продуктов, насыщенных жирами и трансжирами, есть фрукты и овощи. При этом необходимо поддерживать физическую активность, хотя бы 20-30 минут в день.