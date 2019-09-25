Чем глобальное потепление опасно для здоровья

Увеличение риска сезонной аллергии, сердечных и легочных болезней может стать следствием глобального потепления. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Климатические перемены также влияют на эффективность и безопасность лекарств. Например, на инфузионные растворы, предназначенные для стимуляции сердечно-сосудистой системы.

Также, по мере повышения средней температуры воздуха растения производят больше пыльцы в течение длительных периодов времени, что способствует распространению аллергии, пишет издание.

"По оценкам ученых, в результате глобального потепления аллергия может проявиться у 20% населения Земли. Увеличение концентрации углекислого газа способно ухудшить симптомы, в том числе заложенность носа, насморк и отек слизистой оболочки",

— цитирует Science Alert Lenta.ru.

Дети, беременные женщины и пожилые люди наиболее уязвимы для высокой температуры воздуха.

Ученые предупреждают, что жаркая погода усиливает образование смога, который может спровоцировать преждевременные роды у беременных. Кроме того, у новорожденных могут наблюдаться проблемы с дыханием и частые инфекции. Среди прочих негативных последствий эксперты называют частое обезвоживание, рак кожи, кишечные инфекции, распространение геморрагических лихорадок и других тропических заболеваний, инсульт, психические и неврологические расстройства.