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Чем глобальное потепление опасно для здоровья 

РИА Новости Крым + ещё 1 15 часов назад
Чем глобальное потепление опасно для здоровья
Фото: РИА Новости Крым
Увеличение риска сезонной аллергии, сердечных и легочных болезней может стать следствием глобального потепления. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.
Климатические перемены также влияют на эффективность и безопасность лекарств. Например, на инфузионные растворы, предназначенные для стимуляции сердечно-сосудистой системы.
Также, по мере повышения средней температуры воздуха растения производят больше пыльцы в течение длительных периодов времени, что способствует распространению аллергии, пишет издание.
"По оценкам ученых, в результате глобального потепления аллергия может проявиться у 20% населения Земли. Увеличение концентрации углекислого газа способно ухудшить симптомы, в том числе заложенность носа, насморк и отек слизистой оболочки",
— цитирует Science Alert Lenta.ru.
Дети, беременные женщины и пожилые люди наиболее уязвимы для высокой температуры воздуха.
Ученые предупреждают, что жаркая погода усиливает образование смога, который может спровоцировать преждевременные роды у беременных. Кроме того, у новорожденных могут наблюдаться проблемы с дыханием и частые инфекции. Среди прочих негативных последствий эксперты называют частое обезвоживание, рак кожи, кишечные инфекции, распространение геморрагических лихорадок и других тропических заболеваний, инсульт, психические и неврологические расстройства.
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ЗОЖ , Аллергия , Lenta.ru
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