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Ученые рассказали о завтраке, помогающем нестойкой психике 

Рамблер 6 часов назад
Назван завтрак, помогающий при нестойкой психике
Фото: depositphotos.com
Японские ученые рассказали о завтраке, который может помочь нестойкой психике успокоиться, а организму — зарядиться энергией. Такой волшебной силой, по мнению экспертов из университета Киорина, обладает мороженое. Если съесть его в первой половине дня, это увеличит концентрацию внимания человека и скорость решения задач, понизит его утомляемость и укрепит нервы. Ученые утверждают, что данное заявление было подтверждено в ходе экспериментов. Впрочем, ученые из Гарварда уже успели заявить в ответ, что спокойные нервы будут стоить поедателям мороженого здорового сердца, ведь высокое содержание сахара в мороженом вредно для сердечной мышцы.
Названо мощное средство для борьбы с разными болезнями
ЗОЖ , Гарвардский университет
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