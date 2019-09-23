Любовь россиян к алкоголю недооценивали

Россияне трудоспособного возраста в среднем потребляют 26,6 литра алкоголя в год, следует из отчета компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы сравнили текущий уровень потребления алкоголя с показателями 2010 года без учета пива, которое было признано алкогольным напитком в 2012 году. Всего на каждого россиянина приходится 14,94 литра алкогольных напитков в год, однако это количество учитывает младенцев и людей преклонного возраста.

Если сделать поправку и очистить показатель от людей, которые, скорее всего, не являются потребителями алкоголя, норма на одного россиянина составит 26,6 литра в год.

Авторы исследования отмечают, что обычно государственные ведомства и статистические органы в своих подсчетах используют именно показатель 14,94 литра на человека. Он же содержится в аналитических материалах Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Таким образом, общепринятые представления о количестве потребляемого россиянами алкоголя преуменьшены почти в два раза, отмечается в документе.

Лидерами по потреблению алкоголя в трудоспособном возрасте по итогам 2018 года стали Сахалинская область (50,3 литра), Ненецкий автономный округ (50,2) и Республика Карелия (49,5).

При этом авторы подсчитали потребление всех алкогольных напитков без деления на виды по степени крепости. Такая методика является не вполне корректной: показатели потребления по каждому напитку следует умножать на поправочный коэффициент, равный содержанию спирта.