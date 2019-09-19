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6 полезных привычек для долголетия 

Yellmed 1 час назад
6 полезных привычек для долголетия
Фото: Yellmed
Все хотят жить как можно дольше, поэтому «секрет долголетия» ищут ученые по всему миру. Если обобщить рекомендации медиков, можно выделить 6 основных правил жизни, которые помогут значительно увеличить ее продолжительность.

Неспешный подъем утром

Старайтесь не добавлять в свою жизни стресса, вскакивая с постели сразу по звонку будильника. Расслабленное «ничегонеделание» и потягивание в кровати в течение 5 минут, прокручивание в голове приятных мыслей — и вставать уже намного легче.

Утренний стакан воды

Вода запускает работу организма, поэтому ее употребление в начале дня не будет лишним. И хотя диетологи спорят о полезности добавления в воду лимонного сока, каждый найдет для себя подходящее сочетание: мед, лимон, слегка подогретая вода или добавление травяного настоя.

Частое питание

Лучше чаще, но меньше. Дробное питание каждые 3-4 часа полезно для поддержания стабильного сахара в крови и профилактики диабета. Так человек не чувствует голод, не переедает, а желудок не страдает от гастрита и не разъедается кислотой.

Меньше сидеть — больше двигаться

Мы мало двигаемся: продукты на дом, сидячая работа, до которой доезжаем на машине. Старайтесь каждый час устраивать хотя бы 10-минутный променад по кабинету или квартире, не пользуйтесь лифтом и лишний раз прогуляйтесь до магазина.

Избегайте опозданий

Создавайте себе условия, при которых не будете постоянно переживать из-за нехватки времени. К примеру, детские кружки планируйте так, чтобы не лететь сломя голову, а не спеша добираться до них после школы. На важные встречи выходите заранее, иначе постоянный стресс съест львиную долю здоровья.

Не нойте, а благодарите

Постоянно жалуясь на жизнь и выслушивая в ответ такие же жалобы, человек невольно погружается в депрессивное состояние. Сплетни, нытье и недовольство жизнью лучше заменить на умение замечать что-то хорошее и искренне благодарить. Банальное «спасибо», которое научитесь говорить миру и окружающим, стабилизирует настроение и улучшает самочувствие.

А как же генетика?

Если в роду были долгожители, не обольщайтесь. Исследование американских ученых, опубликованное на сайте genetic.org, свидетельствует не в пользу генов. Оказывается, их влияние на продолжительность жизни составляет не более 10%.
Ученые проанализировали данные более 50 миллионов человек, включающие информацию о всех родственниках, чтобы проследить связь между генетикой и продолжительностью жизни.
Такой низкий процент влияния генетики вселяет надежду тем, чьи родственники слишком рано покинули этот мир. Оказывается, на длительность и качество жизни гораздо сильнее влияют привычки человека, его активность, экология и окружающая среда.
Стоит учитывать, что зачастую «по наследству» передаются не только гены, но и образ жизни семьи. К примеру, если в домашнем кругу принято питаться жирной и калорийной пищей, не удивительно, что у всех родственников будут лишний вес и проблемы с сердечно-сосудистой системой. И здесь впору винить не генетику, а собственные вредные привычки.
Ученые также отметили, что супружеские пары чаще совпадают по продолжительности жизни, чем кровные родственники. Не случайно мы выбираем в партнеры человека, схожего с нами по ценностям.
Это исследование в очередной раз указывает на необходимость следить за здоровьем и избавляться от вредных привычек, заменять их на полезные.
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