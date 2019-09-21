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Пять продуктов, которые «сажают» сердце и засоряют сосуды 

Рамблер 8 часов назад
Пять продуктов, которые «сажают» сердце
Фото: depositphotos.com
Проблемы с сердцем могут возникнуть не только из-за врожденных патологий или стресса, но и от неправильного питания.
Так, медики считают, что в нашем ежедневном рационе, есть продукты, представляющие серьезную опасность для здоровья сердца и сосудов.
Риск сердечных патологий у здоровых людей увеличивает сахар — он повышает уровень холестерина и отрицательно влияет на липидный обмен. Поэтому налегать на сладкое вредно не только для веса, но и для сердца. Из-за большого содеержания сахара вредными станут и пакетированные соки, и сладкие злаки, которые на первый взгляд кажутся полезными.
Увлечение пивом также не лучшим образом повлияет на сердце. Кардиологи не советуют мужчинам употреблять больше полу литра пива в день, а женщинам, по из мнению, можно пить не больше 0,33 литра 2-3 раза в неделю. Дело в том, что в состав пива входит кобальт, который может привести к нарушениям в сердечной деятельности. При этом, пиво являясь мочегонным напитком, выводит из организма немало полезных микроэлементов.
Еще один продукт, способный «посадить» сердце — колбаса. Всего шесть тонких ломтиков колбасы содержат дневную норму соли, выяснили в Американской кардиологической ассоциации. Соль же задерживает воду в организме, а это сулит повышенным давлением и увеличением нагрузки на сердце.
Давний «недруг» сердца — маргарин. Будучи дешевым аналогом сливочного масла. «Скрытые» модифицированные жиры нем в опасны для сердца и мешают поступлению кислорода и питательных веществ в клетки. Поэтому кардиологи не советуют все, что соержит маргарин, в частности, печенье и торты с кремом.
Любимое лакомство россиян — жаренный цыпленок. Его готовят практически в каждой семье, однако врачи предупреждают, что глубоко прожареное в масле куриное мясо или картошка ведут к болезням сердца и сосудов. При жарке образуются трансжиры, значительно повышающие уровень опасного холестерина.
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ЗОЖ
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