Чем тайский массаж может навредить здоровью

Тайский массаж, который еще называют мягкой или пассивной йогой, сегодня получил широкую известность. Имеется ввиду, разумеется, классический тайский массаж, а не эротический, о котором многие также хорошо наслышаны.

Традиционному тайскому массажу почти две с половиной тысячи лет. Его основателем был житель северной части Индии Живаго Кумар Бхакка — современник и друг самого Гаутамы Будды. Живаго Кумара Бхакку — называют основоположником всей тайской медицины, в которой массаж является основой любого лечения. В XVII веке вышел трактат, в котором были описаны все тайны традиционного тайского массажа. Однако уже в XVIII веке в результате войны с Бирмой почти полностью была разрушена столица Таиланда, и от знаменитого трактата остались лишь несколько фрагментов.

Сейчас уже никто не установит, что в тайском массаже осталось от того, что было описано в трактате, а что привнесено позже. Его приемы передаются из поколения в поколение. В Таиланде существует несколько центров, в которых врачи со всех стран мира перенимают опыт классического массажа. Однако в медицинском сообществе существует убеждение, что все тайны этой процедуры подвластны только коренным тайкам, которые на генетическом уровне обладают умением чувствовать человеческое тело и которые прошли курс специального обучения.

«Если речь идет о традиционном тайском массаже, который выполняет настоящий профессионал, то вреда от него не может быть в принципе»,

— говорит профессиональный массажист Сергей Дрыга.

В качестве подтверждения он приводит слова одного из самых известных специалистов по массажу Энрике Кастеллса Гарсии: «Разве кому-то противопоказано тепло человеческих рук? Если в доме закрыта дверь, мы открываем ее ключом, если сломался ключ, можно открыть окно. Так и с массажем: если нельзя работать на ногах, то можно работать на голове, если нельзя на голове, можно на стопе. Помочь ближнему своему, подобрать ключ к его организму, найти первопричину болезни — вот основная задача любого массажиста». По мнению Сергея Дрыги, тайские массажисты справляются с этой задачей блестяще. Однако…

В тайском массаже очень легко нарваться на шарлатанов. Например, некоторые туристы, желая сэкономить, покупают получасовой курс массажа. Но в тайском массаже такого не бывает. Минимум час. И то только для расслабления. Чтобы достичь максимально положительного эффекта, необходимо два-три часа массажа. За полчаса вам в лучшем случае не навредят, а в худшем — последствия могут быть необратимыми. По этой причине министерство здравоохранения дало указание Росздравнадзору лицензировать тайский массаж. По мнению заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой, характер такой услуги, как тайский массаж предполагает наличие у массажиста медицинского образования. В противном случае он может причинить вред здоровью.

«Прежде чем испробовать на себе традиционный тайский массаж, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Существует обширный список заболеваний, при которых его нельзя делать ни в коем случае»,

— говорит генеральный директор Клиники №1 Муслим Муслимов.

В список входят гангрена, туберкулез, остеомиелит, сердечная недостаточность III степени и острая почечная недостаточность, ВИЧ, кровотечения, лихорадочные состояния и хронические заболевания в стадии обострения, переломы, растяжения, вывихи, ушибы, беременность, похмельный синдром и само алкогольное опьянение, период после химио— и лучевой терапии и многие другие заболевания и состояния. Поскольку в ходе массажа запускаются все клетки организма, очень легко могут активизироваться, к примеру, раковые клетки. Если у человека начальная стадия заболевания, массаж может спровоцировать его скоротечное развитие, и злокачественная опухоль быстро распространиться в организме.

Тайский массаж известен тем, что его можно делать, минуя отдельные участки тела. К примеру, нельзя делать на ногах после перелома, значит, нужно сообщить массажистке, чтобы ноги она не трогала. Однако не всегда тайки понимают ваш английский, но при этом будут улыбаться и говорить «окей». А после сеанса ваш перелом обязательно даст о себе знать, да еще неизвестно, какими будут последствия.