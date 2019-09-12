Как почистить сосуды без таблеток

С возрастом у многих начинает развиваться атеросклероз — на стенках кровеносных сосудов образуются коварные бляшки, которые могут привести к его полной закупорке и вызвать инфаркт или инсульт. Чтобы снизить риск, стоит заранее побеспокоиться о здоровье и чистоте сосудов.

Коварство атеросклероза в том, что 20-25 лет он себя никак не проявляет, инфаркты, инсульты, боли в сердце, аритмии появляются у женщин после 50 лет, а у мужчин — после 40. Проблемы создает не только переизбыток холестерина, но и соединения кальция с фосфором, которые провоцируют кальциноз сосудов.

Что делать? Если анализы подтвердили высокий уровень холестерина в крови и врач назначил препараты для его снижения, не стоит от них отказываться. При этом можно и нужно скорректировать свою диету, и чем раньше это произойдет, тем лучше для сосудов.

Витамин К2

Этот витамин предотвращает вымывание кальция из костей и его оседание на стенках сосудов. В рацион нужно включить сыр и кисломолочные продукты, а кроме того поддержать кишечник продуктами-пребиотиками, богатыми клетчаткой. К ним относятся овощи, фрукты и зелень.

Магний

Этот микроэлемент помогает связывать фосаты и также не дает им оседать на стенках сосудов. Много магния содержится в гречке, овсе, бобовых и грецких орехах.

Цинк и витамин D

От них зависит фермент, регулирующий количество фосфатов в крови. Цинком богаты морепродукты, шпинат, семена тыквы и кешью, а витамин D содержатся в жирной рыбе, икре, кисломолочных продуктах, сыре и сливочном масле.