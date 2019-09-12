Создана полезная замена энергетикам

Российский биолог, выпускник Московского физико-технического института Андрей Айгинин создал напиток, который снижает уровень стресса и повышает работоспособность. В его составе — только натуральные ингредиенты. Об этом сообщает телеканал 360.

Айгинин решил создать альтернативу представленным на рынке энергетическим напиткам — натуральную, эффективную и без побочных эффектов. Отыскать рецепт полезного энергетика ему помогла академическая литература.

В состав напитка вошли экстракты шиповника, валерианы, липы, ромашки и главный ингредиент — л-теанин, аминокислота зеленого чая. Л-теанин расширяет сосуды и стимулирует мозговую деятельность, способствует многозадачности.

Напиток прошел лабораторные исследования и получил сертификат о соответствии техническому регламенту. На свое изобретение биолог также оформил авторские права.

Айгинин отмечает, что в напиток сначала нужно добавить сухие экстракты лекарственных трав и только потом жидкие ингредиенты. Зеленый чай бодрит, за снятие стресса отвечает валериана. Вместо сахара в коктейле используется экстракт рожкового дерева и яблочный сок.

Пытаться приготовить напиток в домашних условиях не нужно — такой энергетик должен производиться в специальной лаборатории. Есть у него и противопоказания — например, индивидуальная непереносимость тех или иных ингредиентов.

Сообщается, что биолог уже заключил контракт с известной продуктовой сетью. Через месяц его изобретение появится на прилавках магазинов.