Ученые выявили неожиданную опасность вегетарианства

Ученые выявили новую неожиданную опасность вегетарианства для организма человека, пишет РБК.

Так называемое «немясное мясо», то есть растительный белок, получаемый в основном из сои, имеет как плюсы, так и минусы. По словам ученых, у тех людей, которые употребляют в основном растительные продукты, сердечно-сосудистая система находится в лучшем состоянии. Но, в противовес этому, отказ от мяса грозит высоким риском инсульта.

«Похоже, риск инсульта перевешивает низкие шансы заработать болезнь сосудов или сердца от употребления мяса»,

— подчеркивает эпидемиолог и соавтор исследования Тэмми Тонг.

Кроме того, исследования показали, что низкий уровень холестерина в крови, с одной стороны, улучшает работу сердца, но с другой — повышает риск инсульта.