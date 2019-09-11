Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выявили неожиданную опасность вегетарианства 

Konkurent.ru 11 часов назад
Ученые выявили неожиданную опасность вегетарианства
Фото: Konkurent.ru
Ученые выявили новую неожиданную опасность вегетарианства для организма человека, пишет РБК.
Так называемое «немясное мясо», то есть растительный белок, получаемый в основном из сои, имеет как плюсы, так и минусы. По словам ученых, у тех людей, которые употребляют в основном растительные продукты, сердечно-сосудистая система находится в лучшем состоянии. Но, в противовес этому, отказ от мяса грозит высоким риском инсульта.
«Похоже, риск инсульта перевешивает низкие шансы заработать болезнь сосудов или сердца от употребления мяса»,
— подчеркивает эпидемиолог и соавтор исследования Тэмми Тонг.
Кроме того, исследования показали, что низкий уровень холестерина в крови, с одной стороны, улучшает работу сердца, но с другой — повышает риск инсульта.
Как справиться с головной болью без таблеток
Konkurent.ru: последние новости
Приморцы могут бесплатно получать дорогостоящие лекарства Приморцы могут бесплатно получать дорогостоящие лекарства Сбербанк оцифрует школы, больницы и месторождения Сбербанк оцифрует школы, больницы и месторождения Здоровый фокус. Кожемяко доложил о главной проблеме Приморья Здоровый фокус. Кожемяко доложил о главной проблеме Приморья
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генетические мутации, ставшие обыденностью
Генетические мутации, ставшие обыденностью
Зубная паста не поможет мужчинам во время секса
Зубная паста не поможет мужчинам во время секса
Мужчина перенес удаление огромной опухоли
Мужчина перенес удаление огромной опухоли
Назван первый признак больных легких
Назван первый признак больных легких
Ученые выявили нетипичные признаки болезней сердца
Ученые выявили нетипичные признаки болезней сердца
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Как предотвратить изжогу
04:34
Как предотвратить изжогу
ЗОЖ
Почему онкологический центр покидают врачи
02:48
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости
Как справиться с головной болью без таблеток
02:58
Как справиться с головной болью без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему сок борщевика так опасен
09:11
Почему сок борщевика так опасен
Наука ЗОЖ
7 сигналов организма о скорой остановке сердца
01:28
7 сигналов организма о скорой остановке сердца
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение