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Ученые выяснили, почему люди набирают вес, взрослея 

Аргументы Недели 11 часов назад
Ученые выяснили, почему люди набирают вес, взрослея
Фото: Аргументы Недели
Шведские и французские ученые провели исследование и выяснили, почему пожилые люди набирают вес. Ранее считалось, что лишние килограммы возникают в почтенном возрасте из-за малоподвижного образа жизни.
Исследователи на протяжении 13 лет изучали состояние здоровья 54 добровольцев. За годы у участников эксперимента было выявлено снижение липидного обмена, сообщает ФБА "Экономика сегодня".
Ученые полагают, что именно процессы, которые протекают в жировой ткани, становятся определяющими при наборе массы тела в пожилом возрасте, уточняет портал Planet Today. Исследования в данной области продолжаются.
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ЗОЖ , ФБА "Экономика сегодня"
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