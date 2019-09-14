Как манная каша может привести к рахиту

Люди, выросшие в Советском Союзе, наверняка помнят, как в детстве мамы и бабушки упорно потчевали их манной кашей, объясняя, что такой завтрак очень полезен. Прошли годы, и полезные свойства этой крупы ученые стали ставить под сомнение.

В частности, специалисты пришли к выводу, что манной кашей вовсе не стоит кормить детей, поскольку это, как это ни странно, вовсе не полезно, а даже может привести к неприятным последствиям.

Несмотря на то, что в манной крупе много белков, витаминов и минеральных веществ, часто готовить из нее кашу для детей врачи не рекомендуют. Дело в том, что эта крупа содержит 70% крахмала. Детский желудок еще не способен переварить такое его количество. Кроме того, в манной крупе содержится фитин, который обладает способностью связывать кальций, поступающий в организм вместе с другой пищей. В результате детский организм просто-напросто лишается «строительного материала» для костей, что может привести к развитию рахита.

А вот для пожилых людей недостатки манной крупы превращаются в достоинства: манная каша для них становится хорошим средством лечения и профилактики болезней кишечника, т.к. является единственной крупой, которая переваривается в нижнем его отделе, всасываясь в его стенки лишь там. Кроме того, манная каша не раздражает желудок.