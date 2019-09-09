Почему дачники после возвращения домой заболевают

Осенью дачники возвращаются в город и чувствуют себя плохо: в чем причина

С холодами любители загородной жизни вынуждены вернуться в квартиры. Почему, отдохнув на свежем воздухе, они начинают болеть?

Еда с грядки, обилие витаминов, вкусная вода и купание, чистый воздух — все это помогало здоровью летом. После возвращения в город дачники ощущают нехватку кислорода и головную боль. Воздух улиц загрязнен, много шума от машин, поток информации из телевизора и компьютера раздражают и вызывают переутомление.

Обилие света, который в городе исходит от витрин, подсветки, рекламы, не дает полноценно высыпаться и отдыхать мозгу. В результате человек встает утром с чувством усталости и апатии ко всему.

Качество питания и потребляемой воды снижается в разы: фастфуд, пищевые добавки, много сахара вредят здоровью и ухудшают самочувствие.

Что с этим делать?

Следует контролировать качество сна: ограничить просмотр телевизора, обзавестись плотными шторами, не пропускающими свет, хорошо проветривать комнату. Не лишними будут очиститель и ионизатор воздуха, зеленые растения.

Дефицит витамина D из-за нехватки солнечного света можно восполнить приемом специальных препаратов. Следует включать в меню продукты с витамином D: жирные виды морской рыбы, печень трески, блюда из яиц, молоко и его производные.

Поддержать иммунитет и улучшить настроение поможет витамин С. Много витамина можно получить, поедая квашеную капусту, сладкий перец, зелень, чеснок, ягоды смородины, шиповника, цитрусовые. Даже если за лето человек наелся ягод и зелени впрок, «запасы» витамина С не нескончаемые.

Нужно больше двигаться, ходить пешком перед сном и стараться бывать на природе хотя бы на выходных.