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Осенью дачники возвращаются в город и чувствуют себя плохо: в чем причина 

Yellmed 9 часов назад
Почему дачники после возвращения домой заболевают
Фото: Yellmed
С холодами любители загородной жизни вынуждены вернуться в квартиры. Почему, отдохнув на свежем воздухе, они начинают болеть?
Еда с грядки, обилие витаминов, вкусная вода и купание, чистый воздух — все это помогало здоровью летом. После возвращения в город дачники ощущают нехватку кислорода и головную боль. Воздух улиц загрязнен, много шума от машин, поток информации из телевизора и компьютера раздражают и вызывают переутомление.
Обилие света, который в городе исходит от витрин, подсветки, рекламы, не дает полноценно высыпаться и отдыхать мозгу. В результате человек встает утром с чувством усталости и апатии ко всему.
Качество питания и потребляемой воды снижается в разы: фастфуд, пищевые добавки, много сахара вредят здоровью и ухудшают самочувствие.

Что с этим делать?

Следует контролировать качество сна: ограничить просмотр телевизора, обзавестись плотными шторами, не пропускающими свет, хорошо проветривать комнату. Не лишними будут очиститель и ионизатор воздуха, зеленые растения.
Дефицит витамина D из-за нехватки солнечного света можно восполнить приемом специальных препаратов. Следует включать в меню продукты с витамином D: жирные виды морской рыбы, печень трески, блюда из яиц, молоко и его производные.
Поддержать иммунитет и улучшить настроение поможет витамин С. Много витамина можно получить, поедая квашеную капусту, сладкий перец, зелень, чеснок, ягоды смородины, шиповника, цитрусовые. Даже если за лето человек наелся ягод и зелени впрок, «запасы» витамина С не нескончаемые.
Нужно больше двигаться, ходить пешком перед сном и стараться бывать на природе хотя бы на выходных.
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