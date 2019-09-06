Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему не у всех людей растут зубы мудрости 

Умная 1 час назад
Почему не у всех людей растут зубы мудрости
Фото: Умная
Зубы являются очень важной частью пищеварительной системы, ведь именно они отвечают за измельчение пищи. Для взрослого человека является нормой наличие 28-32 зубов. У большинства людей есть 4 зуба мудрости. Они не принимают участие в процессе пережевывания пищи, являются рудиментами. Вырастают зубы мудрости, как правило, в возрасте от 14 до 25 лет. Согласно официальной статистике они есть примерно у 92% населения планеты. Остальные 8% людей не имеют зубов мудрости.
Пока нет единой официальной версии ученых, почему зубы мудрости растут не у всех людей. Палеонтолог Норин фон Крамон-Таубадель из Кентского университета изучил более 300 черепов кроманьонцев и пришел к выводу, что они делились на две группы: охотники и земледельцы. У первых присутствовали все 4 зуба мудрости, а у вторых они вырастали частично или полностью отсутствовали. Схожие исследования проводились и советским ученым С. В. Дробышевскими, они описаны в его научном труде «Особенности тасманийцев». Большинство ученых склоняется к мнению, что отсутствие зубов мудрости обусловлено генетической мутацией. Она появилась около 300-400 тысяч лет тому назад. Наиболее древняя окаменелость, которая подтверждает эту теорию, была обнаружена на территории Китая.
Сегодня бытует несколько вредных предрассудков на их счет. Многие верят, что зубы мудрости вырастают только в зрелом возрасте, но это не соответствует действительности. Обычно они уже вырастают к 22 годам, гораздо реже к 27 годам. Если в более зрелом возрасте возникает ложное прорезывание зубов мудрости, то подобное может свидетельствовать о наличие определенных проблем со здоровьем. Лучше всего в этом случае проконсультироваться с опытным стоматологом.
Отсутствие зубов мудрости является эволюционным изменением, которое вызвано укрупнением мозга и параллельным процессом сужения челюсти. В процессе эволюции прикус человека потерял уже 12 зубов. Процесс его редукции продолжается и сегодня, что используют в качестве козыря многие сторонники теории эволюции.
Умная: последние новости
Почему появляются красные родинки Почему появляются красные родинки «Картофельные» ингаляции: чем они могут быть опасны для здоровья «Картофельные» ингаляции: чем они могут быть опасны для здоровья Как меняется с возрастом запах тела женщины Как меняется с возрастом запах тела женщины
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярные в России, но бесполезные лекарства
Популярные в России, но бесполезные лекарства9
Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа
Американка впала в трехдневную кому из-за вейпа
Как восстановить печень после алкоголя
Как восстановить печень после алкоголя38
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Кардиологи опровергли миф о вреде соли2
Какие болезни передаются по наследству
Какие болезни передаются по наследству2
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Как уберечься от онкологии
10:19
Как уберечься от онкологии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что нужно знать носителям первой группы крови
03:22
Что нужно знать носителям первой группы крови
ЗОЖ Наука
Как избавиться от кровоточивости дёсен
03:22
Как избавиться от кровоточивости дёсен
Народная медицина ЗОЖ
5 признаков, что вы едите слишком много соли
00:34
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Болезни и лекарства
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
02:52
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
00:28
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение