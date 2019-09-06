Почему не у всех людей растут зубы мудрости

Зубы являются очень важной частью пищеварительной системы, ведь именно они отвечают за измельчение пищи. Для взрослого человека является нормой наличие 28-32 зубов. У большинства людей есть 4 зуба мудрости. Они не принимают участие в процессе пережевывания пищи, являются рудиментами. Вырастают зубы мудрости, как правило, в возрасте от 14 до 25 лет. Согласно официальной статистике они есть примерно у 92% населения планеты. Остальные 8% людей не имеют зубов мудрости.

Пока нет единой официальной версии ученых, почему зубы мудрости растут не у всех людей. Палеонтолог Норин фон Крамон-Таубадель из Кентского университета изучил более 300 черепов кроманьонцев и пришел к выводу, что они делились на две группы: охотники и земледельцы. У первых присутствовали все 4 зуба мудрости, а у вторых они вырастали частично или полностью отсутствовали. Схожие исследования проводились и советским ученым С. В. Дробышевскими, они описаны в его научном труде «Особенности тасманийцев». Большинство ученых склоняется к мнению, что отсутствие зубов мудрости обусловлено генетической мутацией. Она появилась около 300-400 тысяч лет тому назад. Наиболее древняя окаменелость, которая подтверждает эту теорию, была обнаружена на территории Китая.

Сегодня бытует несколько вредных предрассудков на их счет. Многие верят, что зубы мудрости вырастают только в зрелом возрасте, но это не соответствует действительности. Обычно они уже вырастают к 22 годам, гораздо реже к 27 годам. Если в более зрелом возрасте возникает ложное прорезывание зубов мудрости, то подобное может свидетельствовать о наличие определенных проблем со здоровьем. Лучше всего в этом случае проконсультироваться с опытным стоматологом.

Отсутствие зубов мудрости является эволюционным изменением, которое вызвано укрупнением мозга и параллельным процессом сужения челюсти. В процессе эволюции прикус человека потерял уже 12 зубов. Процесс его редукции продолжается и сегодня, что используют в качестве козыря многие сторонники теории эволюции.