Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела 

Некоторые пищевые привычки способны свести на нет эффект от дезодоранта или дорогих духов, так как употребление определенных продуктов достаточно сильно влияет на запах тела. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказала врач Ирина Першина.
Ранее исследователи выяснили, что женщины, не употребляющие мясо, «пахнут приятнее» далеких от вегетарианства дам.
По словам Ирины Першиной, мясо, медленно перевариваясь в желудке и кишечнике, задействует ряд пищеварительных ферментов. Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Нейтрализовать его помогут гречка и большое количество зелени на гарнир.
Также у некоторых людей после трапезы с тунцом, форелью и другими морепродуктами развивается так называемый синдром рыбного запаха — триметиламинурия.
Отсюда неприятный запах, перебить который помогут орехи.
В процессе пищеварения ряд овощей выделяют газы и могут стать причиной возникновения запаха серы или аммиака. Такой эффект можно ожидать после трапезы с капустой — цветной, обычной или брокколи.
От продуктов не стоит отказываться. Просто следует регулировать их количество в рационе и есть в тушеном или вареном виде.
Стоит быть осторожнее и со спаржей. Она провоцирует появление едкого «аммиачного» запаха мочи. Чтобы этого избежать, рекомендуется съесть после блюда со спаржей яблоко или апельсин.