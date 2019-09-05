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Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела 

Medical Note 3 часа назад
Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела
Фото: Medical Note
Некоторые пищевые привычки способны свести на нет эффект от дезодоранта или дорогих духов, так как употребление определенных продуктов достаточно сильно влияет на запах тела. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказала врач Ирина Першина.
Ранее исследователи выяснили, что женщины, не употребляющие мясо, «пахнут приятнее» далеких от вегетарианства дам.
По словам Ирины Першиной, мясо, медленно перевариваясь в желудке и кишечнике, задействует ряд пищеварительных ферментов. Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Нейтрализовать его помогут гречка и большое количество зелени на гарнир.
Также у некоторых людей после трапезы с тунцом, форелью и другими морепродуктами развивается так называемый синдром рыбного запаха — триметиламинурия.
Отсюда неприятный запах, перебить который помогут орехи.
В процессе пищеварения ряд овощей выделяют газы и могут стать причиной возникновения запаха серы или аммиака. Такой эффект можно ожидать после трапезы с капустой — цветной, обычной или брокколи.
От продуктов не стоит отказываться. Просто следует регулировать их количество в рационе и есть в тушеном или вареном виде.
Стоит быть осторожнее и со спаржей. Она провоцирует появление едкого «аммиачного» запаха мочи. Чтобы этого избежать, рекомендуется съесть после блюда со спаржей яблоко или апельсин.
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ЗОЖ , Ирина Першина , Аргументы и Факты
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