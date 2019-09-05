В чем разница между пробиотиками и прибиотиками

Что такое пробиотики и пребиотики, одинаково ли они полезны, в каких случая оправдан совместный прием, а когда они отлично работают по отдельности, рассказывает Medical Note.

В организме человека живут около сотни триллионов микроорганизмов. Впрочем, эта цифра довольно условная, ведь у разных людей количество видов и общее число населяющих их организм бактерий может отличаться кардинально.

Почти две трети микрофлоры обитает в кишечнике. Микробиоту человека ученые называют новым, виртуальным, органом. Весит он около 3 килограммов и влияет не только на пищеварение, как это было принято считать долгое время, но и на наше самочувствие, работоспособность, иммунитет и даже настроение и склонность к набору веса.

Условно бактерии, живущие внутри нас, можно разделить на две группы: полезные и потенциально вредные. С последними мы научились сосуществовать, их называют условно-патогенной флорой, которая, пока иммунитет в порядке, никак не досаждает человеку.

К слову, сдерживают их количество как раз полезные бактерии. Если их по каким-то причинам становится мало, агрессоры тут же начинают стремительно плодиться, а это отражается на здоровье человека.

Чаще всего, микробиота страдает при приеме антибиотиков. Даже название этой группы антибактериальных лекарственных препаратов с греческого переводится «против жизни». Конечно, имеется в виду жизнь бактерий, в первую очередь плохих, но и хорошим тоже достается. И тут на помощь приходят пробиотики.

Еще в начале XX века выдающийся русский ученый Илья Мечников заметил, что молочнокислые бактерии благотворно сказываются на здоровье человека. Он разработал диету, включавшую молоко, сквашенное так называемой «болгарской палочкой».

Несколькими годами позже немецкий ученый Альфред Ниссле выделил штамм немолочной бактерии-пробиотика Escherichia coli. А французский педиатр Анри Тиссье смог изолировать бифидобактерию из фекалий здорового младенца, находящегося на грудном вскармливании.

Но термин «пробиотики» появился лишь в 1965 году, когда Лилли и Стиллуэл выявили микробные факторы, которые в противовес антибиотикам, стимулировали рост полезных микроорганизмов.

Пробиотики

Это живые микроорганизмы, которые, попадая в организм человека с пищей, БАДами или лекарственными препаратами, улучшают микрофлору кишечника. Как правило, для этих целей используют лактобактерии и бифидобактерии, а также их комбинации.

Лекарственные препараты, содержащие пробиотики, чаще всего назначают на короткий период, одну-две недели. В основном, после приема антибиотиков. Рассчитывать на то, что введенные извне бактерии создадут колонию и полностью восстановят микробиоту человека, увы не приходится. Большинство из них не задерживаются в организме. Однако они помогают не допустить размножения условно-патогенной микрофлоры.

В то же время, если принимать такие препараты длительно, есть риск, пусть и не большой, что введенные извне лакто— и бифидобактерии станут конкурировать с собственной микрофлорой кишечника. Ведь, как известно, у каждого человека свои штаммы (разновидности) этих микроорганизмов.

Существует четыре поколения пробиотиков. Препараты первого — «Колибактерин», «Лактобактерин» и «Бифидумбактерин» — содержат всего один штамм бактерий.

«Бактисубтил», «Биоспорин» и некоторые другие препараты относятся ко второму поколению. В их составе неспецифические для человека бактерии. Выполнив свою функцию, они, как правило, быстро покидают организм.

К третьему поколению относятся широко разрекламированные «Линекс», «Бифиформ», «Аципол». Это поликомпонентные препараты, содержащие несколько штаммов одного или разных видов бактерий.

Пробиотики четвертого поколения — «Бифидумбактерин форте» и «Пробифор» — содержат бифидобактерии, связанные с твердым носителем-сорбентом. Они лучше сохраняются в кислой среде желудка и, следовательно, беспрепятственно попадают в кишечник, где эффективно колонизируют его слизистую оболочку.

Пробиотики не в силах полностью восстановить микрофлору кишечника, однако они обладают массой полезных свойств: конкурируют с патогенной микрофлорой, подавляя ее рост, сдерживают выработку бактериальных токсинов и обладают иммуномодулирующим эффектом, а также способствуют регуляции моторики кишечника, улучшают действие антибиотиков и служат отличной профилактикой реинфекции.

Также в качестве вспомогательного средства пробиотики используют в терапии дислипидемии, инсулинорезистентности и сахарного диабета, атопического дерматита, лактозной непереносимости и ряда других заболеваний.

К природным пробиотикам относят кефир, йогурты, брынзу, творог, квашеную капусту и моченые яблоки, а также суп «Мисо».

Пребиотики

Пребиотики, в отличие от пробиотиков, не заселяют кишечник бактериями извне, а стимулируют рост собственной микрофлоры. Это своеобразный пищевой субстрат для полезных бактерий. В дополнение к этому многие пребиотики способны создавать pH, благоприятный для «хороших» микрооранизмов.

К наиболее перспективным пребиотикам принято относить олигосахариды.

В зависимости от того, с какой проблемой столкнулся человек, пребиотики могут быть использованы вместо или вместе с пробиотиками.

При проблемах с кишечником, чаще всего, вначале назначаются пробиотики, а затем пребиотики. В ряде случаев используют комбинированные препараты — синбиотики, они содержат и пре-и пробиотики. Один из представителей этой группы — «Максилак».

Также пребиотики хороши в качестве профилактики дисбаланса микрофлоры кишечника. А его, к слову, помимо антибиотиков, могут вызвать некоторые другие лекарственные препараты, а также неправильное питание, заболевания ЖКТ, функциональные расстройства моторики кишечника и даже стрессы.

В качестве природных пребиотиков используют многие фрукты, овощи и зерновые, например, яблоки, бананы, различные ягоды, зеленые овощи, томаты, артишоки, бобовые, чеснок, неочищенный ячмень.