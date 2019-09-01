Что будет с организмом, если лежать после еды

Многие помнят детское выражение, что после сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. Но то, что справедливо для детей, взрослым может грозить серьезными неприятностями.

Когда человек принимает горизонтальное положение, еще не переваренная еда, особенно если ее было много, начинает давить на пищевод, вместо того, чтобы продвигаться ниже к двенадцатиперстной кишке. В лучшем случае это может вызвать изжогу и замедление переваривания пищи, а в худшем — привычка прилечь после обеда может привести к грыже пищевода. Особенно рискуют те, кто после обеда мгновенно засыпают, во сне замедляются все процессы, в том числе и переработка пищи.

Врачи рекомендует после обеда прогуляться спокойным шагом в течение 20-30 минут, прогулка улучшит пищеварение и позволит предупредить развитие серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

А как же дети? Тихий час после обеда совершенно ничем не угрожает детскому организму. Дело в том, что в детском возрасте все ткани, в том числе и желудок, отличаются повышенной эластичностью, поэтому им не грозит изжога, отрыжка и тем более грыжа пищевода. Кроме того, дети редко передают, в отличие от взрослых. В более старшем возрасте спать или просто лежать после еды не стоит.