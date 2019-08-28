Продукты, которые засоряют сосуды

Заболевания сердца и сосудов напрямую связаны с нашим питанием. Больше всего им вредит холестерин, который образует "бляшки", препятствующие протоку крови. Есть несколько продуктов, которые необходимо убрать из рациона (или хотя бы уменьшить их употребления), чтобы сосуды были в порядке.

Сахар

Этот продукт опасен не только в чистом виде. Вы можете думать, что употребляете пару ложек, которые кладете в чай или кофе, но это не так. Сахар содержится в печенье, крекерах, соусах, сендвичах и других продуктах. Его избыточное употребление приводит к ожирению и трещинах в стенках сосудов. Исключить его из рациона насовсем вряд ли получится, но снизить его потребление возможно. Так как сахар на 98% состоит из углеводов, лучше употреблять его с утра. Так вы получите больше энергии, которая будет подпитывать вас в начале дня.

Алкоголь

Спиртосодержащие напитки негативно воздействуют на сосуды по ряду причин. Во-первых, они повышают артериальное давление. Во-вторых, негативно влияют на печень и снижают эластичность сосудов. Таким образом алкоголь ухудшает работу нервной системы — из-за этого появляются проблемы с сердцем.

Переработанное мясо

Речь идет о мясных изделиях: колбасах, сосисках и полуфабрикатах. Для их изготовления используются консерванты и канцерогены, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови. Специалисты советуют покупать свежее мясо, а после уже самостоятельно изготавливать из него домашние колбасы и сосиски. При употреблении переработанных продуктов наступает чувство насыщения, но необходимых питательных веществ организм не получает.