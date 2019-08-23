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Продукты, которые могут провоцировать камни в почках 

Рамблер 6 часов назад
Если вы уже сталкивались с подобной патологией, то знаете, что камни в почках доставляют не самые приятные ощущения. Некоторых продуктов стоит избегать, если у вас есть предрасположенность к заболеванию.

Мясо

Из рациона стоит исключить только некоторые сорта мяса, которые провоцируют это заболевание. Кроме того, стоит сократить его употребление до 2-3 раз в неделю. Выбирайте нежирные сорта птицы, мяса и рыбы. Их необходимо варить или готовить на пару, а затем измельчать. Большие куски больным нельзя ни в коем случае.

Субпродукты

Когда человеку назначают диету, которая поможет при мочекаменной болезни, обычно исключают продукты, содержащие пуриновые основания. Их очень много в субпродуктах, поэтому язык, печень и другое полностью советуют исключить.

Морепродукты

Запрещены для употребления по той же причины, что и субпродукты. Икра, креветки, рыбные консервы и кальмары строго под запретом. Кроме того не рекомендуется употреблять морскую капусту и водоросли, так как даже в них много пуриновых оснований.

Щваель, шпинат и салат

Дело в том, что эти продукты содержат щавелевую кислоту. Она, в свою очередь, только помогает формировать прочные камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре.
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