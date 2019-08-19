Пять простых правил жизни без мучений

Если вы планируете вести здоровый образ жизни, но не знаете с чего начать или запутались в миллионах советов, этот простой список советов — для вас.

Хороший сон

Очень часто люди чувствуют непреодолимое желание поспать и сильную усталость даже по утрам. Они начинают покупать энергетики и различные добавки. Хотя достаточно просто хорошенько выспаться. Сон должен составлять от семи до девяти часов. Этого будет вполне достаточно, чтобы ваш организм отдохнул и набрался энергии.

Спорт каждый день

Если вы новичок, то любой вид спорта поможет вам сделать первый шаг к здоровому образу жизни: будь то йога, бег, плавание или спортивные игры. Главное, не бросать все на полпути. Если вы долгое время занимаетесь одним видом спорта, то можно попробовать другой или увеличить нагрузку. Со временем можно подобрать программу тренировок или нанять тренера.

Меньше стресса

Если у вас тяжелая работа и частые нервные срывы, то пробуйте почаще расслабляться, например, медитацией или йогой. Возможно, ваше душевное равновесие сможет восстановить хобби. А, может, поход к психотерапевту поможет решить проблемы. Вариантов много, главное — найти причину постоянных стрессов и начать с ней бороться.

Хорошее питание

Единственного варианта правильного питания не существует. Важно подобрать рацион, который максимально подходит для вас. Если вам не нужно худеть, то достаточно максимально исключить из своего рациона сладкое и фаст-фуд и добавить больше фруктов и овощей. А вот если целью является сброс пары кило, то важно понимать, что абсолютно все диеты построены на принципе сокращения употребляемых калорий. Вам остается только подобрать наиболее комфортную для себя.

Не стоит сразу делать все пять пунктов

Если вы решите поменять в привычном образе жизни все и сразу, то, скорее всего, бросите попытки приступить к здоровому образу жизни уже через пару недель. Поэтому действуйте поэтапно: Меняйте каждый пункт друг за другом. Как только вы привыкните к тому, что изменили рацион или же постоянно тренируетесь, то беритесь за следующий пункт.

Следуя этим правилам вы с легкостью сможете начать вести здоровый образ жизни. Даже если только начали менять один из пунктов, то уже через месяц почувствуете, как ваша жизнь начинает меняться.