Чем опасен повышенный холестерин

О том, что повышенный холестерин опасен, знают многие. Но какие показатели считать опасными и чем именно грозит их повышение?

Нормальным показателем содержания холестерина считается не более 5 ммоль/л. Если же норма превышена на треть и более, необходимо принимать меры: соблюдать диету и начинать пить лекарства.

Кстати, опасными для организма считаются не все вещества, а лишь липопротеиды, которые, обладая низкой плотностью, оседают на стенках сосудов и закупоривают их. В результате образуются тромбы, сосуды становятся уже, в органы не поступает достаточное количество крови. Это может привести к крайне неприятным последствиям и даже летальному исходу.

Часто заболевания, вызванные повышенным холестерином, протекают на начальной стадии без ярко выраженных признаков. Симптоматика возникает чаще всего уже тогда, когда просвет сосуда уменьшился более, чем наполовину. Очень важно своевременно проверять уровень холестерина, сдавая анализы, а также можно обратить внимание на некоторые признаки, сигнализирующие об отклонениях от нормы:

Боли в ногах, которые усиливаются при нагрузках.

Появление желтоватых пятен в области глаз.

Внезапно появляющиеся гематомы и синяки (из-за разрыва сосудов).

Стенокардия.

Все эти симптомы возникают на фоне развития атеросклероза, «старт» которому и дает повышение нормы холестерина. В результате заболевания образуются бляшки на стенках сосудов, провоцирующих нарушение кровообращения. Кроме того. бляшка может оторваться, попасть в любую артерию и даже проникнуть в головной мозг.

Серьезными последствиями повышенного холестерина является инсульт, инфаркт и сердечная недостаточность. Отсутствие необходимой терапии в данных случаях может привести к летальному исходу.