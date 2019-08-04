Чем вреден для здоровья подъем по эскалатору

Проезд в метрополитене всегда сопряжен с опасностью; тем не менее, жители всех мегаполисов мира каждый день спускаются в подземку. Однако помимо возникновения непредвиденных ситуаций, возможных падений и внезапных психологических проблем, вред здоровью могут нанести, казалось бы, привычные действия, совершаемые в метро. Например, подъем на эскалаторе иногда провоцирует серьезные проблемы в организме.

При сосудистых заболеваниях

Некоторые станции столичного метрополитена расположены под землей очень глубоко и поэтому подъемные механизмы у них имеют большую протяженность. Именно на таких участках подземки дежурные чаще всего отмечают падения пассажиров на эскалаторах, но связаны они отнюдь не с невнимательностью, а с сосудистыми проблемами.

Когда человек спускается или поднимается на поверхность земли, над ним меняется столб атмосферного давления, и чем глубже залегание станции метро, тем больше разница измерительных цифр. Люди, не жалующиеся на свое здоровье, а также постоянные пассажиры метро, привычные к подобной ежедневной смене давления, редко отмечают дискомфорт во время подъема на длинном эскалаторе. Но больные, страдающие гипотензией или вегето-сосудистой дистонией, а также гости столицы, не привыкшие к резкой смене давления, в такие моменты испытывают, как минимум, головокружение.

Во время движения подъемного механизма вестибулярный аппарат неподвижно стоящего пассажира начинает подавать неправильные сигналы о его расположении, и в этот момент еще происходит падение давления. Чтобы это компенсировать, организм провоцирует увеличение частоты ударов сердца, это влечет за собой ускорение кровообращения. В такие моменты человек слышит шум в ушах и начинает испытывать страх из-за увеличенного сердцебиения, может возникнуть одышка. При этом сосуды в организме сужаются и большей части крови не удается попасть в мозг. Участки вестибулярного аппарата не получают достаточного питания и происходит сбой ориентации в пространстве. Она выражается головокружением и даже кратковременной потерей сознания. Вот только падение на эскалаторе обычно сопровождается травмами и паникой среди остальных пассажиров, поскольку есть риск заблокировать выход и устроить давку на конце движущей ленты ступенек.

Людям, страдающим пониженным давлением, следует во время поездок на метро запастись нашатырным спиртом и использовать его при первых симптомах проявления сосудистых проблем.

Во время гриппа и ОРВИ

Ступени у эскалатора метрополитена выше, чем аналогичные механизмы, расположенные в торговом центре или у лестницы в подъезде. Инженеры давно рассчитали, что для удобства пешего спуска и подъема высота ступенек должна быть равна восемнадцати сантиметрам, а глубина — примерно сорока пяти и это соотношение идеально для идущего вверх человека.

Эскалатор в подземке спроектирован без учета самостоятельного передвижения пассажиров, поэтому высота его ступеней — около двадцати пяти, а глубина — почти пятьдесят сантиметров. К тому же движущаяся лента поднимается под крутым углом, и шагать по ней вверх человеку крайне неудобно. Но, экономя время, пассажиры все равно осуществляют пешие подъемы по эскалатору и если здоровье позволяет, то ничего плохого в этом нет. Однако для пожилого человека и для людей со слабым иммунитетом такие физические нагрузки могут быть опасны для здоровья. С возрастом у многих происходят нарушения работы опорно-двигательного аппарата, поэтому пенсионер, самостоятельно поднимающийся по эскалатору — большая редкость. Люди молодого и среднего возраста, заставляющие себя совершать подобные нагрузки, в момент начала острого респираторного, а еще хуже — вирусного заболевания рискуют получить серьезные осложнения. Нередко под воздействием ежедневного давления на коленные, тазобедренные и пяточно-кубовидные суставы, при простуде или заражении вирусной инфекцией в них тоже начинают развиваться воспалительные процессы. Но такая болезнь быстро не отступает и часто артриты, даже у молодежи, предпочитающей переносить «насморк на ногах», становятся вялотекущими проблемами и приобретают хроническую форму.

Подниматься по эскалатору подземки пешком врачи рекомендуют только абсолютно здоровым людям независимо от пола и возраста. И если начало воспалительного процесса купировать соответствующими препаратами, то можно избежать любых осложнений, даже ежедневно посещая метро.