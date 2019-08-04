Вредно ли громко слушать музыку в наушниках

Какое влияние наушники оказывают на слуховой аппарат.

Эксперты уверены, что громкость звука в наушниках играет решающее значение. Существует так называемый верхний безопасный предел звука, который составляет 80 децибел. Однако звук во многих моделях современных наушников может превышать 100 децибел. Конечно, прослушивание музыки на максимальной громкости губительно для слуха.

Исследователи считают, что интенсивность звука в 80 децибел может также негативно повлиять на слух, особенно если вы привыкли слушать музыку в течение всего дня. Функции поврежденного слухового нерва не восстанавливаются полностью, что со временем может привести к тугоухости. Она проявляется в постепенной и практически незаметной для человека потере слуха.

Кроме того, регулярное прослушивание громкой музыки оказывает и другое отрицательное воздействие на организм. У человека может возникать головная боль, бессонница, утомляемость и даже ухудшение памяти.

Наиболее оптимальным, по мнению экспертов, является прослушивание музыки со звуком, включенным на половину мощности (примерно 50-60 децибел). И даже при средней громкости рекомендуется делать перерывы на 2-3 часа между использованием наушников.