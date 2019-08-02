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Почему нельзя долго сидеть 

Рамблер 3 часа назад
Долго сидеть — вредно для здоровья. Специалисты рекомендуют офисным работникам делать перерыв каждые 10 минут, чтобы встать с места и просто походить и размяться. Чем же опасно долгое сидение на одном месте?

Избыточный вес

Самое очевидное последствие постоянного сидения на одном месте — ожирение. Американские ученые подсчитали, что на «сидячей» работе люди тратят почти на 200 ккал в день меньше, чем те, чья деятельность связана с движением.

Возникновение и обострение хронических заболеваний

Специалисты из Австралии провели исследование, в ходе которого установили, что люди, проводившие в сидячем положении более 4 часов в день, чаще страдали от хронических заболеваний, например, от диабета и болезней сердца.

Риск возникновения рака

Согласно исследованию, проведенному учеными из Британии, люди, которые проводят много времени, сидя, рискуют заполучить рак некоторых типов чаще, чем те, кто не злоупотребляет малоподвижным образом жизни, на 66%.

Отрицательное воздействие на психическое здоровье

Исследование, проводившиеся международной группой ученых показало, что женщины, которые трудятся на «сидячей» работе и продолжают по большей части сидеть и после нее, чаще жалуются на проблемы с психическим здоровьем.

Риск стать инвалидом

Для людей старше 60 лет, которые большую часть времени проводят в сидячем положении, риск стать инвалидом повышается на 50%.
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