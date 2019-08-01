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Ученые выяснили, как шоколад влияет на психическое здоровье 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Люди, предпочитающие есть горький шоколад, менее склонны к депрессии. Об этом заявила группа ученых из Великобритании и Канады.
Ученые провели исследование, в котором участвовало более 13 тысяч человек. Они должны были отвечать на вопросы о количестве и виде съедаемых ими сладостей, а после об их настроении. Помимо этих показателей также учитывалось физическое состояние человека и наличие у него вредных привычек.
Выяснилось, что добровольцы, которые чаще ели горький шоколад были менее подвержены депрессивному состоянию, чем любители молочного или белого шоколада. По мнению ученых, причина заключается в том, что первый вид сладкого содержит ряд психоактивных ингредиентов, в том числе две формы анандамина, которые вызывают чувство эйфории.
Также в составе горького шоколада есть антиоксиданты, которые борются с воспалением в организме. Последнее считается одним из признаков депрессии, пишет Daily Mail.
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