Дети, вода и другие неожиданные причины аллергии

Наверняка в вашем окружении есть люди, страдающие аллергией. Кто-то реагирует на пыльцу цветов или деревьев, кому-то противопоказаны некоторые продукты. Но есть и другие виды заболеваний: весьма необычные и довольно опасные.

Аллергия на воду

Такое заболевание носит название водяная крапивница и встречается крайне редко: у одного из 23 миллионов человек. Жить с такой формой аллергии крайне непросто, ведь единственная вода, на которую у организм аллергика не реагирует негативно — дистиллированная. Даже короткие водные процедуры могут вызвать сильный жар и сыпь, а попасть под дождь для таких людей — подобно самоубийству.

Аллергия на древесину

Люди, у которых встречается такая форма заболевания, не могут пользоваться деревом в любом его проявлений: ни сидеть на деревянных стульях, ни пользоваться карандашами или бумагой.

Аллергия на электричество

Вполне обычные в наше время вещи: мобильный телефон, автомобиль, телевизор, утюг, микроволновая печь, недоступны беднягам, которым «повезло» оказаться в числе тех, кто имеет аллергическую реакцию на электромагнитные поля. Под их воздействием на теле у таких бедолаг появляется болезненная сыпь, а также могут возникнуть отеки.

Аллергия на поцелуи

Есть люди, организм которых негативно реагирует на поцелуи. Дружеские «чмоки» в щеку для них не представляют угрозы, а вот страстный поцелуй опасен тем, что может вызвать аллергическую реакцию.

Аллергия на новорожденного ребенка

Про материнский инстинкт знают, наверно, все. А вот про то, что у некоторых женщин может возникнуть аллергия на собственных детей, вряд ли многим известно. Тем не менее, это так. У некоторых дам может развиться аллергия на плод во время беременности и на малыша после родов. Дети, кстати, могут тоже в редких случаях появиться на свет с сыпью.