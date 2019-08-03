Продукты, повышающие риск импотенции

Мужское здоровье очень восприимчиво к еде. Поэтому, если вы не хотите рано начинать лечить дисфункцию, необходимо следить за здоровьем и питанием.

Чипсы

Чипсы — популярная закуска у мужчин, которую часто подают к легким алкогольным напиткам или берут в качестве перекуса. Изначально их изготавливали из натурального картофеля, но сейчас это смесь муки, крахмала, усилителей вкуса, большого количества масла и консервантов. Все эти ингредиенты при регулярном употреблении опасны для человека и могут привести к ожирению, повышению холестерина, закупорке сосудов и импотенции. В сочетании с пивом эта закуска наиболее опасна. Таким образом, при употреблении этих продуктов у мужчин повышается женский гормон.

Сладости, содержащие маргарин

Безобидные сладости: торты, мороженое, печенье содержат в себе маргарин. Он негативно влияет на мужскую силу. Это трансгенный жир, который нарушает обмен веществ, повышает холестерин и ведет к закупорке сосудов. Трансжиры в сочетании с сахаром приводят к развитию импотенции.

Майонез

Ситуация с этим соусом точно такая же, как и со сладостями. Раньше его изготавливали из натуральных продуктов, а сейчас в нем содержится большое количество опасных консервантов, благодаря которым майонез долго хранится даже открытым. В нем смешаны рафинированные растительные масла, эмульгаторы, уксус. Все эти компоненты приводят к повышению холестерина и снижению либидо у мужчин.

Сладкая газировка

Газированные напитки, популярные у мужчин, содержат много сахара. Его переизбыток приводит к ожирению, вялости и негативно влияет на пищеварительную и половую систему у мужчин. В сочетании с другими химическими веществами и добавками в газировке, большое количество сахара разрушает сосуды, нарушает обмен веществ и даже негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека.