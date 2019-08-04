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Привычки, которые мешают российским мужчинам жить дольше 

Рамблер 3 часа назад
Фото: кадр из фильма "Особенности национальной охоты"
Сегодня в России при рождении ожидаемый разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет более 10 лет. По факту нынешнее поколение мужчин старшего возраста умирает в среднем на 14 лет раньше женщин. Смертность среди мужчин до 55 лет в три раза выше, чем у женщин того же возраста, сообщил член комитета Государственной Думы по охране здоровья Николая Герасименко.
Причиной такого разрыва ВОЗ считает особенности мужской социализации, то есть те одобряемые обществом особенности поведения, которые считаются "мужскими". Для России это — чрезмерное потребление алкоголя
— курение
— рискованное поведение, в том числе за рулем
— подчеркнутая небрежность к своему здоровью, позднее обращение к врачам.
Самая высокая зона риска — мужчины 40-55 лет. В это время важно заняться предотвращением болезней, которые могут свести человека в раннюю могилу. Однако ни врачи, ни сами мужчины этим не занимаются.
Комментарии10
ЗОЖ , Николай Герасименко , ВОЗ , Госдума
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