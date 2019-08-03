Чем опасен большой живот у мужчины

Располагающийся в районе живота жир называют абдоминальным. Он делится на два класса: тот, что расположен сразу под кожей — подкожный; и тот, что находится внутри, окружая внутренние органы — висцеральный. Второй — наиболее опасный. Именно он чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Висцеральный жир вырабатывает ретинол-связывающий белок 4 (RBP4), опасный для метаболизма глюкозы и повышающий вероятность развития диабета. Кроме того, ожирение в области живота вне зависимости от индекса массы тела (то есть соотношения роста к весу человека) повышает риск коронарной болезни сердца. Висцеральный жир такде стимулирует рост фибробластов-2 (FGF2), из-за которых клетки тела могут перерождаться в опухолевые, а также повышают вероятность развития деменции.

Чтобы понять, есть ли у вас излишний висцеральный жир, надо замерить окружность талии. Для мужчины среднего роста она не должна превышать 94 см. Соотношение окружности талии к окружности бедер не должно быть выше, чем 0,95.

Чтобы избавиться от висцерального жира, надо не только уменьшить привычную калорийность пищи — кстати, помните, что алкоголь отличается высокой калорийностью! — но также заниматься физическими тренировками не реже трех-четырех раз в неделю. Также надо следить за своим режимом дня: хронический недосып и стрессы приводят к ожирению.