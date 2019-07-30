Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нужно делать гипертоникам каждый день 

Рамблер 1 час назад
Чаще всего гипертонией страдают люди с вредными привычками, лишним весом и те, кто ведет сидячий образ жизни. Если вы часто замечаете у себя повышенное артериальное давление, лучше немного подкорректировать свои ежедневные привычки.

Откажитесь от соли

Для того, чтобы понизить давление, нужно отказаться от соли или хотя бы минимизировать ее потребление. Помните, что считать нужно не только то количество, которое вы добавляете блюда, но и соусы, приправы, различные снеки. Соль есть даже в сладостях. Научно доказано, что избыток этого вещества стал причиной гипертонии у трети заболевших. Замените ее чем-нибудь, во многих приправах нет столько натрия, а вкус еды от этого не ухудшится.

Больше двигайтесь

Не нужно бежать марафон для того, чтобы избавиться от гипертонии. Начните с небольших физических нагрузок. Для этого отлично подойдет плавание, езда на велосипеде или тренажере, а также простые пешие прогулки перед сном. Они не только помогут снизить давление, но и помогут бороться с бессонницей. Главное, чтобы все эти занятия были регулярными. К тому же, подвижность поможет справиться с лишним весом, который назван одной из главных причин гипертонии.

Питание и напитки

Переизбыток сахара, алкоголя и даже кофеина может сильно сказаться на самочувствии в худшую сторону. Врачи говорят, что хорошо только то, что в меру. Поэтому не злоупотребляйте жирным, сладким и алкоголем. Постарайтесь исключить фастфуд, жареное, жирное и сладкое. Найдите альтернативную полезную замену пирожным с кремом: вместо них отлично подойдет зефир, пастила или мармелад. Введите в свой рацион больше овощей и фруктов. Врачи доказали, что обычная гречневая каша поможет в снижении давления.
Комментарии
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неочевидные признаки проблем с сердцем
Что будет, если сильно тереть глаза кулаками1
Почему глазированные сырки опасны для здоровья
Почему вы привлекаете комаров: 4 признака1
Девушка «наприседала» себе опасный синдром1
Видео
00:59
Врачи рассказали об опасности активированного угля
Болезни и лекарства
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
01:20
О чем говорят трясущиеся после спиртного руки
ЗОЖ
04:34
Как помочь себе при солнечном ожоге
ЗОЖ Народная медицина
01:01
Найдено эффективное лекарство от рака 4 стадии
Болезни и лекарства
02:31
Москвичек от беременности избавляла экономист
Новости
10:30
Как понять, что ваша печень разрушается
Болезни и лекарства
00:57
Что делать метеозависимым людям при смене погоды
ЗОЖ
05:13
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Болезни и лекарства
00:27
К чему приводит укус клеща
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение