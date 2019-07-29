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Сколько нужно заниматься чтобы быть здоровым 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
Вы три раза в неделю посещаете спортзал, но здоровее не становитесь? А все потому, что остальные четыре дня вы не просто ведете малоактивный образ жизни, но вовсе бываете пассивны.

Малоактивный образ жизни

Много лет назад ручной труд добавлял в нашу жизнь активность, а в современной мире технологии вытеснили практически все домашние дела. Если раньше нужно было добывать пропитание, строить дом и убегать от хищников, то сейчас даже посуду за вас может помыть техника. Именно поэтому даже олимпийские спортсмены не могут похвастать таким здоровьем, какое было у доисторических людей.
Онлайн-покупки, доставка, стиральные машины, посудомойки, пылесосы и все тому подобное — заменило обычный домашний труд. Даже работа теперь в основном офисная.
Как итог — слабый организм, постоянные болезни и сокращенный срок жизни. Единственный выход — физические упражнения, но не три раза в неделю, а регулярно, ведь спорт — это способ вести долгую и здоровую жизнь, а не только иметь красивое тело.

Периодичность или стабильность

Современный мир стремится к максимальной эффективности и упрощенности одновременно. Поэтому исследователи рекомендуют уделять всего 150 минут (пять занятий по полчаса) в неделю аэробной активности: прогулки, езда на велосипеде, бег. И еще как минимум два раза в неделю добавить силовые нагрузки.
Однако мало какие упражнения принесут вам того результата. который сделает ваше тело по-настоящему здоровым и крепким, а все потому, что физическая активность проявляется периодическими всплесками.
И вот казалось бы, что регулярные тренировки могут продлить жизнь, но это не совсем так. Одно из исследований показало, что даже олимпийские спортсмены живут всего на 2,8 года дольше, а высокоинтенсивные физические нагрузки наоборот могут спровоцировать процесс старения.

Что же делать

В течение дня обязательно должна быть физическая активность, которая должна войти в привычку. Час-полтора в день — самый оптимальный вариант умеренной физической нагрузки на каждый день.
Откажитесь от транспорта, ходите пешком и чаще находитесь на свежем воздухе.
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