Эксперты назвали продукты, спасающие от похмелья

Одним из наиболее эффективных приемов в борьбе с похмельным синдромом врачи называют употребление обычной питьевой негазированной воды. Ведь жидкость провоцирует рвотный рефлекс, а значит токсины будут в ускоренном темпе выводиться из организма. Об этом пишет medikforum.ru.

А минеральная вода поспособствует восполнению запасов электролитов. Еще одно проверенное средство ― аспирин. Одна таблетка успокоит головную боль и улучшит самочувствие.

Можно приготовить овсяную кашу: в сочетании с медом, курагой и миндалем такое блюдо повысит концентрацию глюкозы в организме, а также восстановит баланс калия и магния.

При этом специалисты весьма скептически относятся к популярному в народе «лекарству» ― рассолу. Все потому, что при похмелье организм обезвожен, а соль, которая содержится в рассоле, лишь усугубляет ситуацию.

Во время застолий не рекомендуется сочетать алкоголь с антибиотиками, успокоительными или обезболивающими. Подобный микс может нанести куда более ощутимый вред организму, чем похмелье. А именно ― огромная нагрузка ляжет на печень.