Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали продукты, спасающие от похмелья 

Yellmed 2 часа назад
Фото: Yellmed
Одним из наиболее эффективных приемов в борьбе с похмельным синдромом врачи называют употребление обычной питьевой негазированной воды. Ведь жидкость провоцирует рвотный рефлекс, а значит токсины будут в ускоренном темпе выводиться из организма. Об этом пишет medikforum.ru.
А минеральная вода поспособствует восполнению запасов электролитов. Еще одно проверенное средство ― аспирин. Одна таблетка успокоит головную боль и улучшит самочувствие.
Можно приготовить овсяную кашу: в сочетании с медом, курагой и миндалем такое блюдо повысит концентрацию глюкозы в организме, а также восстановит баланс калия и магния.
При этом специалисты весьма скептически относятся к популярному в народе «лекарству» ― рассолу. Все потому, что при похмелье организм обезвожен, а соль, которая содержится в рассоле, лишь усугубляет ситуацию.
Во время застолий не рекомендуется сочетать алкоголь с антибиотиками, успокоительными или обезболивающими. Подобный микс может нанести куда более ощутимый вред организму, чем похмелье. А именно ― огромная нагрузка ляжет на печень.
Yellmed: последние новости
Ученые назвали время, когда лучше всего принимать ванну Вина выжившего: психологи рассказали о синдроме чудом спасшихся людей Татуировки помогут узнать о состоянии здоровья их обладателя
Комментарии
ЗОЖ , medikforum.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устаревшие лекарства, которыми мы пользуемся
Названа новая причина развития аутизма
Какая доза алкоголя считается безвредной
Как избавиться от солнечных ожогов
В вине нашли лекарство от тревоги и депрессии
Видео
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
01:20
О чем говорят трясущиеся после спиртного руки
ЗОЖ
01:01
Найдено эффективное лекарство от рака 4 стадии
Болезни и лекарства
10:30
Как понять, что ваша печень разрушается
Болезни и лекарства
00:57
Что делать метеозависимым людям при смене погоды
ЗОЖ
05:13
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Болезни и лекарства
00:27
К чему приводит укус клеща
ЗОЖ
02:52
Ученые выяснили, что машина расскажет о потенции
Наука
08:06
Как связаны стресс и гипертония
Наука
02:20
Зачем удаляют зубы мудрости
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение