Как избавиться от солнечных ожогов

WomanHit.ru узнал советы дерматологов и предлагает полезные рекомендации

Под воздействием ультрафиолетовых лучей типа В кожа подвергается стрессу. Меланин, образующий загар, выделяется как защитная реакция организма в ответ на раздражитель. Ожоги появляются, если кожа не «справляется» с интенсивностью излучения. Объясняем, как определить степень ожога и чем его лечить.

Что такое ожог?

В зависимости от фототипа по шкале Фитцпатрика людям стоит находиться на солнце разное количество времени. Например, у девушек с рыжими волосами и светлыми глазами кожа от природы светлая — любые участки тела, находящиеся под лучами солнца дольше 15 минут, становятся красными. Покраснение кожи — это ожог первой степени. Вторая степень — появление мелких или крупных водянистых пузырей, которые лопают спустя несколько дней и зарастают как рана, покрываясь плотной корочкой.

Первая помощь при ожоге

Если вас или вашего близкого начало знобить, подташнивать, чувствуется усталость и ухудшилось настроение — это явные признаки перегревания. Первым делом перейдите в прохладное помещение без доступа прямых солнечных лучей, например, кондиционируемый номер отеля. Примите душ под водой комнатной температуры, чтобы немного остудить тело. Затем нанесите на кожу крем после загара с декспантенолом (витамин В5), ретинолом (витамин А) и витамином Е или гель алоэ вера — витамины и влагоудерживающие компоненты помогут быстрее заживить поврежденный участок кожи. Наносите лечебные средства 3—4 раза в день, чтобы кожа оставалась эластичной и ожоги заживали без образования рубцов. Строго запрещено наносить на кожу косметические масла, увлажняющие кремы, пользоваться скрабом или жесткой мочалкой — все это вызовет дополнительное раздражение кожи.

Будьте аккуратны

В последующие дни на место ожога нужно наносить прохладные компрессы с лечебным кремом и промывать его антисептическим раствором. Обязательно накладывайте компресс перед тем, как надеть одежду, чтобы не допускать трения поврежденной кожи и вскрытия водянистого пузыря. Ходите в летящих платьях, свободных футболках и брюках. На пляж берите с собой тонкую хлопковую футболку — в ней вам придется загорать и купаться, чтобы кожа успела восстановиться. Обычно этот процесс занимает 4—5 дней.

Ухудшение самочувствия

Если вы заметите, что спустя 2—3 дня после чрезмерного загара вы стали чувствовать себя хуже, незамедлительно измерьте температуру. Повышение температуры свидетельствует о воспалительном процессе в организме. В отношении ребенка плохое самочувствие заметно по ухудшению аппетита, сонливости, капризам и пониженной подвижности. Обратитесь к врачу при отеле с целью осмотра области ожога и первичной диагностики состояния.