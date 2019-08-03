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Как очистить организм от никотина 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Курение повреждает практически все системы организма, поэтому после отказа от никотина, они будут долго восстанавливаться. Однако, это можно ускорить с помощью простых правил.

Дыхательная система

Сильнее всего курение поражает легкие, бронхи и остальные дыхательные органы. Поэтому, к ним нужно особое внимание. Среди народных средств предлагают отвар лаврового листа (категорически запрещено принимать при беременности) и протертый лимон с медом. Начните заниматься легкими физическими нагрузками. Для этого отлично подойдет йога, которая сочетает в себе дыхательные практики. Также не забывайте о влажной уборке и проветривании перед сном.

Сосуды

Сосуды у курильщиков страдают не меньше, чем легкие. Кроме того, проблемы с ними могут быть чреваты для всего организма в целом. Прежде, чем начать очищать организм, соблюдайте правильные привычки: не давайте себе сидеть неправильно и пейте достаточное количество жидкости. Среди народных средств предлагают пить картофельный отвар два раза в день, черный чай с молоком и отвар из тысячелистника, березовых почек и ромашки.

Пищеварение

Очистка организма от никотина невозможно без восстановления желудка и кишечника. Лучше всего сесть на диету, перед которой необходимо проконсультироваться с врачом. Чаще всего курильщикам назначают стол №5 или №2, которые эффективны при заболеваниях печени и желудка. Избегайте жирной, сладкой и соленой пищи, придерживайтесь режима питания и калорийности. В этом случае переедание и голодание будут неэффективными.
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ЗОЖ
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