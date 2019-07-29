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О чем говорят трясущиеся после спиртного руки 

Рамблер 2 часа назад
Употребление алкоголя часто вызывает непроизвольную дрожь рук, которую еще называют тремором. Есть несколько типов этого симптома, но все они предупреждают о первых признаках алкоголизма.
Иногда тремор может прекращаться, но он всегда будет усиливаться с утра и натощак, а особенно — во время похмелья. Чаще всего трясущиеся руки связывают с детоксикацией, когда организм пытается вывести алкоголь. В этот момент в крови появляются белки, которые остаются после расщепления спиртного.
Этот симптом может происходить из-за недостатка дофамина. Это вещество вырабатывается в мозге и помогает человеку чувствовать удовлетворенность и положительные эмоции. В этом случае от дрожи в руках помогут избавиться натуральные антидепрессанты. К медикаментозным препаратам лучше прибегать только после консультации с врачом.
Также тремор рук может быть связан с печеночной недостаточностью, которая развивается при алкоголизме. В таком случае он возникает уже после интоксикации и слабости.
Стоит обращать внимание на подобные сигналы организма, потому что иногда жизнь человека может быть под угрозой. Однако, не всегда тремор рук связан со злоупотреблением спиртным. Могут существовать более серьезные проблемы, которые усугубляет похмельный синдром. Поэтому, в случае возникновения этого симптома, необходимо обратиться к врачу.
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