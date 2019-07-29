Частое использование смартфона приводит к ожирению

Выяснилось, что использование смартфона более пяти часов в день повышает риск того, что человек будет чаще питаться фастфудом и употреблять газированные напитки.

Использование смартфона более пяти часов в сутки может привести к ожирению. Согласно исследованию, проведенному Университетом Симона Боливара в Колумбии, в таком случае риск ожирения повышается на 43 процента.

В рамках исследования, проводимого с июня по декабрь 2018 года велись наблюдения за более тысячи студентами. Выяснилось, что частое использование смартфона повышает риск того, что человек будет чаще питаться фастфудом и употреблять газированные напитки. Кроме того, зависимость от гаджетов значительно снижает физическую активность.

Из общего числа испытуемых 25 процентов с избыточным весом и почти 5 процентов — с ожирением, уделяли смартфонам от пяти до десяти часов ежедневно.

«Излишне тесная дружба со смартфоном подталкивает человека к сидячему образу жизни, что вместе с вредными пищевыми привычками увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, различных видов рака, заболеваний опорно-двигательного аппарата и в конечном счете ведет к наступлению преждевременной смерти»,

— пояснил ведущий автор исследования доктор Мирари Мантилья-Моррон, специалист по сердечно-легочной и сосудистой реабилитации, передает Комсомольская правда.

Кроме того, согласно данным ученого, озвученных на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии, который проходил в колумбийском городе Картахена, 79 процентов зависимых от гаджетов каждую ночь спали менее восьми часов, а как известно, недосыпание напрямую связано с набором лишнего веса.

Отмечается, что результаты работы в точности повторили выводы другого более масштабного исследования, в котором приняло участие около 25 тысяч подростков в США. Тогда цифры составили те же 43 процента, при этом показатель показывал постоянную динамику роста.