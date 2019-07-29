Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Частое использование смартфона приводит к ожирению 

ТК «Звезда» + ещё 1 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Выяснилось, что использование смартфона более пяти часов в день повышает риск того, что человек будет чаще питаться фастфудом и употреблять газированные напитки.
Использование смартфона более пяти часов в сутки может привести к ожирению. Согласно исследованию, проведенному Университетом Симона Боливара в Колумбии, в таком случае риск ожирения повышается на 43 процента.
В рамках исследования, проводимого с июня по декабрь 2018 года велись наблюдения за более тысячи студентами. Выяснилось, что частое использование смартфона повышает риск того, что человек будет чаще питаться фастфудом и употреблять газированные напитки. Кроме того, зависимость от гаджетов значительно снижает физическую активность.
Из общего числа испытуемых 25 процентов с избыточным весом и почти 5 процентов — с ожирением, уделяли смартфонам от пяти до десяти часов ежедневно.
«Излишне тесная дружба со смартфоном подталкивает человека к сидячему образу жизни, что вместе с вредными пищевыми привычками увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, различных видов рака, заболеваний опорно-двигательного аппарата и в конечном счете ведет к наступлению преждевременной смерти»,
— пояснил ведущий автор исследования доктор Мирари Мантилья-Моррон, специалист по сердечно-легочной и сосудистой реабилитации, передает Комсомольская правда.
Кроме того, согласно данным ученого, озвученных на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии, который проходил в колумбийском городе Картахена, 79 процентов зависимых от гаджетов каждую ночь спали менее восьми часов, а как известно, недосыпание напрямую связано с набором лишнего веса.
Отмечается, что результаты работы в точности повторили выводы другого более масштабного исследования, в котором приняло участие около 25 тысяч подростков в США. Тогда цифры составили те же 43 процента, при этом показатель показывал постоянную динамику роста.
ТК «Звезда»: последние новости
Ученые назвали продукты, которые защищают от инсульта Найден новый способ лечения сердца после инфаркта В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни
Комментарии
ЗОЖ , Симон Боливар , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Устаревшие лекарства, которыми мы пользуемся
Названа новая причина развития аутизма
Какая доза алкоголя считается безвредной
Эксперты назвали продукты, спасающие от похмелья
Как избавиться от солнечных ожогов
Видео
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
01:20
О чем говорят трясущиеся после спиртного руки
ЗОЖ
01:01
Найдено эффективное лекарство от рака 4 стадии
Болезни и лекарства
10:30
Как понять, что ваша печень разрушается
Болезни и лекарства
00:57
Что делать метеозависимым людям при смене погоды
ЗОЖ
05:13
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Болезни и лекарства
00:27
К чему приводит укус клеща
ЗОЖ
02:52
Ученые выяснили, что машина расскажет о потенции
Наука
08:06
Как связаны стресс и гипертония
Наука
02:20
Зачем удаляют зубы мудрости
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение