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Почему на самом деле ЗОЖ экономит ваши деньги 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Многие люди откладывают переход на правильное питание и занятия спортом, считая, что это сильно ударит по их кошельку. Органические продукты, спортивная экипировка, абонемент в фитнес-центр… откуда на все это найти деньги? Однако на самом деле придерживаться ЗОЖ гораздо проще и выгоднее, чем вы думаете. Более того, здоровый образ жизни даже поможет вам сэкономить.

Отказ от вредных привычек

Курильщикам кажется, что ежедневные небольшие траты на сигареты никоим образом не отражаются на их финансовом состоянии. Но если посчитать, сколько денег вы отдаете за табак в год, выйдет внушительная сумма, которую можно было бы потратить, например, на отпуск. Что уж говорить о привычке каждые выходные наведываться в бар, где, очевидно, вы также оставляете немало денег.

Меньше расходов на врачей

Нам кажется, что заниматься спортом дорого, но почему-то мы не задумываемся о том, сколько сбережений оставляем в клиниках, обнаружив проблемы со здоровьем. Во многом корень этих проблем кроется в недостатке физических нагрузок, который нередко приводит к серьезным заболеваниям.

Сокращение трат на еду

Из-за перманентного отсутствия времени мы все чаще позволяем себе обедать фастфудом или полуфабрикатами, отказываясь от приготовления полезной домашней пищи. К слову, перекусы на ходу не только обходятся нам дороже, но и нередко вредят здоровью. Вы никогда не узнаете, кто и как приготовил вам пищу в очередном кафе, и стоит ли она тех денег, которые вы за нее заплатили.
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ЗОЖ
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