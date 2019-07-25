Что нужно делать при отравлении грибами

При первых признаках отравления грибами следует незамедлительно вызвать врача, до приезда скорой помощи пострадавшему следует промыть желудок, после чего непрерывно давать теплое питье или крепкий чай, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее в подмосковном Чехове грибами отравилась семья из четырех человек. 65-летней женщине и ее 3-летнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью.

«Прежде всего, необходимо промыть желудок, для этого надо дать больному выпить подряд пять-шесть стаканов воды (лучше с содой) или слабого раствора марганцовки. Затем, надавив пальцами или ложкой на корень языка, вызвать рвоту. Эту процедуру следует повторить три-пять раз. После нужно уложить больного и тепло его укутать»,

— сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при первых же признаках отравления (чувство тошноты, боль в животе, повышенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма, сильно расширенные зрачки) необходимо незамедлительно вызвать врача. До приезда помощи отравившемуся следует непрерывно давать теплое питье, а при сильной слабости — крепкий чай.

«Первые признаки отравления грибами могут появиться только через 12-14 часов. И если не принять срочных мер, упустить время, то уже через двое — трое суток с момента отравления лечение бывает чрезвычайно сложным, а порой и бесполезным»,

— добавил собеседник агентства.