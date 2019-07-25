Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что нужно делать при отравлении грибами 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
При первых признаках отравления грибами следует незамедлительно вызвать врача, до приезда скорой помощи пострадавшему следует промыть желудок, после чего непрерывно давать теплое питье или крепкий чай, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.
Ранее в подмосковном Чехове грибами отравилась семья из четырех человек. 65-летней женщине и ее 3-летнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью.
«Прежде всего, необходимо промыть желудок, для этого надо дать больному выпить подряд пять-шесть стаканов воды (лучше с содой) или слабого раствора марганцовки. Затем, надавив пальцами или ложкой на корень языка, вызвать рвоту. Эту процедуру следует повторить три-пять раз. После нужно уложить больного и тепло его укутать»,
— сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при первых же признаках отравления (чувство тошноты, боль в животе, повышенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма, сильно расширенные зрачки) необходимо незамедлительно вызвать врача. До приезда помощи отравившемуся следует непрерывно давать теплое питье, а при сильной слабости — крепкий чай.
«Первые признаки отравления грибами могут появиться только через 12-14 часов. И если не принять срочных мер, упустить время, то уже через двое — трое суток с момента отравления лечение бывает чрезвычайно сложным, а порой и бесполезным»,
— добавил собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
Врачи Наро‑Фоминского перинатального центра выходили ребенка весом 740 г Новое оборудование для диагностики гепатитов и ВИЧ‑инфекций начали использовать в Ступине Врачи в Долгопрудном спасли женщину с сильным кровотечением на фоне беременности
Комментарии
ЗОЖ , МЧС , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские ученые научились выявлять ген ожирения
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Названы хронические болезни, которые вызывают рак2
Как вернуть или обменять приобретенные лекарства
Можно ли заболеть из-за кондиционера на самом деле
Видео
01:51
Признаки, указывающие на болезни печени
Болезни и лекарства
02:54
Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
Наука
02:41
Симптомы, при которых нужно посетить проктолога
Болезни и лекарства
09:50
Когда начинается необратимое старение
ЗОЖ Наука
02:34
Названа средняя стоимость туристической аптечки
Болезни и лекарства
00:26
Как лечить алкогольный панкреатит
Болезни и лекарства
02:48
Первые признаки тромба: когда надо бежать к врачу
Болезни и лекарства
02:28
Как искусственная кожа помогает врачам
Наука
05:30
Врачи объяснили, почему курильщикам стоит есть сало
Народная медицина
03:34
Почему нельзя сдерживать чихание
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение