Можно ли заболеть из-за кондиционера на самом деле

Бытует мнение, что долгое нахождение под кондиционером может привести к развитию у человека различных заболеваний. Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос дали ученые из Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли.

В жаркую пору года так хочется немного охладиться под кондиционером. Ведь ничего от этого не будет. Или будет?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как зависит он в первую очередь от того, как именно используется кондиционер. Но об основных факторах риска, преимуществах и недостатках этого чуда техники мы вам все же расскажем.

Как мы уже сказали, кондиционер не принесет вреда здоровью, если уметь правильно им пользоваться. Но большинство людей игнорирует это требование, из-за чего у них и появляются различные болезни.

BigPicture.ru

В исследовании специалистов Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии, сказано, что люди, работающие в офисных зданиях, где были установлены кондиционеры, чаще жалуются на плохое самочувствие, чем те, кто пользовался естественной вентиляцией.

У большинства из них регулярно проявляются симптомы синдрома больного здания (от англ. Sick Building Syndrome). Это состояние, при котором люди, долго находясь в определенном помещении, испытывают недомогание без видимых на то причин. SBS обычно проявляется в виде раздражения глаз, кашля, ухудшения дыхания, сухости в горле, головной боли.

Автор исследования Уильям Фиск не исключает, что эти симптомы могут быть связаны с влагой от кондиционеров, которая «подвергает людей воздействию дополнительных токсинов, аллергенов или раздражителей».

Кроме того, от работы кондиционера могут наблюдаться и побочные психологические эффекты. По словам ученого, продуктивность сотрудников достигает своего пика только при комфортных «комнатных» температурах (примерно 21,6 градусов по Цельсию), а не при жаре или холоде.

BigPicture.ru

При этом специалисты подчеркивают, что есть в кондиционерах и свои неоспоримые преимущества. Например, при правильном функционировании он способен отфильтровывать воздух и поддерживать его в хорошем состоянии, благодаря чему загрязняющие частицы не попадают в организм человека. Установлено, что использование кондиционера приводит к значительному снижению риска смертей и госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы кондиционер работал вам во благо, нужно регулярно проводить его техническое обслуживание и, конечно же, менять фильтр. Также следите за воздухом в комнате — он не должен быть сухим, ведь сухой воздух опасен для слизистых оболочек и дыхательных путей. Время от времени отключайте кондиционер и проветривайте помещение. Кроме того, не стоит забывать о влажной уборке, которая должна проводиться регулярно.